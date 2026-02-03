Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Emma Răducanu speră să găsească un nou antrenor cât mai repede Foto: Imago
Tenis

Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 18:04
  • Emma Răducanu nu reușește să găsească antrenorul care să o înțeleagă, să-i redea agresivitatea pe teren și să-i ascută calitățile. 
  • Ce spune un fost număr unu al tenisului insular despre campioana de la US Open 2021, care nu a lucrat cu niciun antrenor mai mult de 13 luni. 

Emma Răducanu, 23 de ani, s-a calificat în „optimile” Transylvania Open, după 6-0, 6-4 în fața belgiencei Greet Minnen, în 71 de minute.

Jucătoarea britanică de origine română a venit la Cluj cu un antrenor interimar, Alexis Canter.

Emma a impresionat în vara lui 2021, când a atins turul 4 la Wimbledon, cucerind US Open imediat după aceea, la doar 18 ani.

De atunci, nu a mai câștigat niciun turneu.

Emma Răducanu caută al 10-lea antrenor până la 23 de ani

Mulți au criticat-o pentru că a schimbat nu mai puțin de nouă antrenori într-o carieră începută în 2018. Acum îl caută pe al 10-lea.

În urma înfrângerii de la Australian Open (6-7, 2-6 cu Anastasia Potapova, în turul 2), s-a despărțit după doar șase luni de spaniolul Francisco Roig, parte mult timp din echipa tehnică a lui Rafa Nadal, înainte de a-i pregăti pe Sloane Stephens și Matteo Berrettini.

Emma Răducanu are mulți suporteri, dar a și suferit din cauza unui fan care a hărțuit-o Foto: Imago Emma Răducanu are mulți suporteri, dar a și suferit din cauza unui fan care a hărțuit-o Foto: Imago
Emma Răducanu are mulți suporteri, dar a și suferit din cauza unui fan care a hărțuit-o Foto: Imago

A început cu Nigel Sears, cu ajutorul căruia a participat la Wimbledon 2021, l-a avut alături pe Andrew Richardson la titlul de la US Open.

Răducanu a mai fost antrenată de Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Sebastian Sachs, Vladimir Platenik, Nick Cavaday (pe care l-a avut și la juniori), Mark Petchey și Roig.

13 luni
a fost cea mai lungă perioadă în care a avut un antrenor (Nick Cavaday)

Rusedski: „Poate că Răducanu nu a găsit încă relația potrivită”. Antrenorul potrivit

Fostul mare tenisman britanic Greg Rusedski a comentat situația sa.

„La Australian Open, părea că nu știa clar ce voia să facă pe teren”, a afirmat Rusedski în podcastul său „Off Court with Greg”, potrivit Tennis 365. „Când a câștigat US Open, a fost superagresivă”.

În vârstă de 52 de ani, cel care a cucerit 15 trofee în carieră și a fost numărul 4 mondial în 1997 a spus: „Cred și acum că Emma Răducanu are mult potențial, dar poate că nu a găsit încă relația potrivită”. Antrenorul potrivit.

Are nevoie de cineva care să-i ofere stabilitate și încredere. Greg Rusedski, ex-tenisman britanic

Mesaj pentru Emma: „Dacă-ți pui presiune tot timpul, unde rămâne plăcerea?”

Pentru fostul jucător, Emma nu trebuie să-și piardă plăcerea: „Bucură-te de tenis, bucură-te de antrenament! Cât de norocoasă ești să faci asta pentru a-ți câștiga existența!

Dacă-ți pui presiune, dacă ai așteptări tot timpul, unde rămâne pllăcerea? Haide, faci ceva incredibil!”

Mi-am păstrat optimismul asupra Emmei. Ea a făcut cel mai greu lucru întâi, cucerind US Open, și toată presiunea și așteptările au apăsat-o. Cred că are un viitor foarte bun. Dacă va fi sănătoasă și dacă își va recăpăta bucuria jocului, nu există niciun motiv pentru care să nu aibă rezultate grozave. Greg Rusedski, ex-tenisman britanic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

