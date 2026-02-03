Dorin Rotariu, pe val FOTO. Românul a marcat din nou în Cupa Turciei. Echipa sa a zdrobit o formație din prima ligă +9 foto
Foto: captură X/A Spor
Dorin Rotariu, pe val FOTO. Românul a marcat din nou în Cupa Turciei. Echipa sa a zdrobit o formație din prima ligă

  • Igdir - Antalyaspor 6-0. Dorin Rotariu (30 de ani), jucătorul gazdelor, a înscris un gol în victoria categorică reușită de echipa sa în Cupa Turciei.
  • Este a treia reușită a românului în actuala ediție a competiției.

Titular în partida de marți, Dorin Rotariu a reușit să înscrie pentru Igdir în cel de-al treilea meci din grupa B a Cupei României.

Dorin Rotariu, gol în umilința suferită de Antalyaspor

Igdir (locul 9 în liga secundă a Turciei) a întâlnit-o pe Antalyaspor (locul 13 în prima divizie) în etapa a treia din grupele Cupei Turciei.

Gazdele au început perfect meciul și au deschis scorul în minutul 12, grație reușitei lui Antoine Conte. Patru minute mai târziu, atacantul Aaron Suarez a dus scorul la 2-0.

Același Conte a bifat „dubla” în minutul 24. Jocul celor de la Igdir a fost foarte bun, iar în minutul 31 a venit rândul lui Dorin Rotariu să înscrie.

Jucătorul român a primit mingea pe partea dreaptă, a făcut un schimb de pase cu fundașul dreapta Asan și a ajuns în careu. Rotariu a reușit să marcheze după ce l-a lobat pe portarul advers, Kagan Arican.

Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor
Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor

Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor Golul lui Dorin Rotariu din Cupa Turciei, dintre Igdir - Antalyaspor, scor 6-0. Foto: captură X/A Spor
După pauză, Igdir a mai înscris de două ori, prin Ozcan ('50) și Gianni Bruno ('85), și a câștigat meciul cu Antalyaspor cu scorul de 6-0.

În urma victoriei de marți, divizionara secundă ocupă locul 4 în grupa B din Cupa Turciei, cu 4 puncte.

Pentru echipa lui Dorin Rotariu urmează meciul cu Serik Spor de duminică, din liga secundă a Turciei.

Dorin Rotariu, al treilea gol din Cupa Turciei

Jucătorul român a mai înscris în primul meci al celor de la Igdir din grupa B a Cupei Turciei, cu Aliaga, scor 2-2, pe 24 decembrie 2025.

Intrat pe teren în minutul 64, Rotariu a marcat un gol superb, după ce a luat pe cont propriu o acțiune inițiată în flancul drept al atacului.

Rotariu și-a evitat adversarii, a ajuns în centru și a tras puternic la poartă. Șutul său s-a oprit direct în vinclu, portarul fiind un simplu spectator.

Golul marcat de Dorin Rotariu (4).jpg
Golul marcat de Dorin Rotariu (4).jpg

Golul marcat de Dorin Rotariu (1).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (2).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (3).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (4).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (5).jpg
Românul a mai înscris și în meciul cu Bulancak de pe 30 octombrie, scor 3-1 pentru Igdir, în turul 3 al Cupei.

Dorin Rotariu a ajuns la Igdir în vara anului trecut de la Ankaragucu. În acest sezon, românul a bifat 22 de apariții pentru divizionara secundă în toate competițiile, a marcat 3 goluri și a reușit o pasă decisivă.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Dorin Rotariu, conform Transfermarkt

Cupa Turciei antalyaspor dorin rotariu igdir fk
