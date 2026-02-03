Dorin Rotariu, pe val FOTO. Românul a marcat din nou în Cupa Turciei. Echipa sa a zdrobit o formație din prima ligă

Igdir - Antalyaspor 6-0. Dorin Rotariu (30 de ani), jucătorul gazdelor, a înscris un gol în victoria categorică reușită de echipa sa în Cupa Turciei.

Este a treia reușită a românului în actuala ediție a competiției.

Titular în partida de marți, Dorin Rotariu a reușit să înscrie pentru Igdir în cel de-al treilea meci din grupa B a Cupei României.

Dorin Rotariu, gol în umilința suferită de Antalyaspor

Igdir (locul 9 în liga secundă a Turciei) a întâlnit-o pe Antalyaspor (locul 13 în prima divizie) în etapa a treia din grupele Cupei Turciei.

Gazdele au început perfect meciul și au deschis scorul în minutul 12, grație reușitei lui Antoine Conte. Patru minute mai târziu, atacantul Aaron Suarez a dus scorul la 2-0.

Același Conte a bifat „dubla” în minutul 24. Jocul celor de la Igdir a fost foarte bun, iar în minutul 31 a venit rândul lui Dorin Rotariu să înscrie.

Jucătorul român a primit mingea pe partea dreaptă, a făcut un schimb de pase cu fundașul dreapta Asan și a ajuns în careu. Rotariu a reușit să marcheze după ce l-a lobat pe portarul advers, Kagan Arican.

După pauză, Igdir a mai înscris de două ori, prin Ozcan ('50) și Gianni Bruno ('85), și a câștigat meciul cu Antalyaspor cu scorul de 6-0.

În urma victoriei de marți, divizionara secundă ocupă locul 4 în grupa B din Cupa Turciei, cu 4 puncte.

Pentru echipa lui Dorin Rotariu urmează meciul cu Serik Spor de duminică, din liga secundă a Turciei.

☔️⚽️ IĞDIR'DA GOL YAĞMURU!



GOL | 🟢⚪️ Iğdır FK 4-0 Antalyaspor 🔴⚪️



⚽️ 31' Dorin Rotariu#ZTK pic.twitter.com/SIhdL4aEpA — A Spor (@aspor) February 3, 2026

Dorin Rotariu, al treilea gol din Cupa Turciei

Jucătorul român a mai înscris în primul meci al celor de la Igdir din grupa B a Cupei Turciei, cu Aliaga, scor 2-2, pe 24 decembrie 2025.

Intrat pe teren în minutul 64, Rotariu a marcat un gol superb, după ce a luat pe cont propriu o acțiune inițiată în flancul drept al atacului.

Rotariu și-a evitat adversarii, a ajuns în centru și a tras puternic la poartă. Șutul său s-a oprit direct în vinclu, portarul fiind un simplu spectator.

Românul a mai înscris și în meciul cu Bulancak de pe 30 octombrie, scor 3-1 pentru Igdir, în turul 3 al Cupei.

Dorin Rotariu a ajuns la Igdir în vara anului trecut de la Ankaragucu. În acest sezon, românul a bifat 22 de apariții pentru divizionara secundă în toate competițiile, a marcat 3 goluri și a reușit o pasă decisivă.

250.000 de euro este cota de piață a lui Dorin Rotariu, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport