Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj s-a fotografiat în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a fost surprins în tricoul celor de la FCSB, formație care l-a dorit insistent.

Totul s-a întâmplat la o partidă de fotbal în sală disputată la Vaslui, orașul natal al vârfului de la echipa națională.

Louis Munteanu, în tricoul rivalei FCSB

La meciul dintre ACS Ivacec Vaslui și cei mai valoroși fotbaliști originari din Vaslui au mai participat Andrei Borza și Marian Aioani, jucătorii Rapidului, Ovidiu Perianu, mijlocaș la CFR Cluj, dar și Rareș Munteanu. Fratele lui Louis este fundaș dreapta la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga 2.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au transmis cei de la ACS Ivacec Vaslui.

În altă fotografie, Louis Munteanu apare îmbrăcat în echipamentul de portar al clubului Rapid.

În luna noiembrie, Gigi Becali dorea să-i transfere pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu pentru 4,5 milioane de euro, iar Ioan Varga ar fi fost tentat să accepte, având în vedere dificultățile financiare de la CFR Cluj.

Discuțiile s-ar fi complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, de 60.000 de euro pe lună, dorind să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB. De cealaltă parte, Emerllahu a fost cedat la Polissya Zhytomyr, echipă din Ucraina, pentru 1,5 milioane de euro.

