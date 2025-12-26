Adio Boxing Day  Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul 

Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.

Schimbare majoră în prima ligă engleză: un obicei vechi de mai bine de un secol nu va fi respectat în acest an.

Premier League a renunțat la Boxing Day

Decizia a venit ca urmare a contractului cu deținătorii de drepturi TV, cel în care Premier League are obligația de a programa cel mult 5 etape intermediare. Celelalte 33 trebuie să se dispute în weekend, scrie as.com.

Cum a doua zi de Crăciun a picat în acest an vinerea, dacă majoritatea meciurilor ar fi fost programate pe 26 decembrie, aceasta ar fi considerată o etapă intermediară, iar șansele ca înțelegerea cu televiziunile să fie respectată ar fi aproape nule.

Din cauza schimbării formatului din cupele europene, unde s-a renunțat la grupele tradiționale și s-a trecut la un sistem ligă cu mai multe meciuri, programul a devenit mult mai încărcat.

Astfel, Premier League a luat decizia ca un singur meci să se dispute astăzi, celelalte partide fiind programate pentru 27 și 28 decembrie.

Programul etapei 18 din Premier League

Vineri, 26 decembrie

Manchester United - Newcastle / ora 22:00

Sâmbătă, 27 decembrie

Nottingham - Manchester City / ora 14:30

Arsenal - Brighton / ora 17:00

Brentford - Bournemouth / ora 17::00

Burnley - Everton / ora 17:00

Liverpool - Wolverhampton / ora 17:00

West Ham - Fulham / ora 17:00

Chelsea - Aston Villa / ora 19:30

Duminică, 28 decembrie

Sunderland - Leeds / ora 16:00

Crystal Palace - Tottenham / ora 18:30

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, și până în prezent, recordul pentru cele mai puține meciuri disputate pe 26 decembrie a fost stabilit în 1981, când s-au jucat doar două meciuri.

În schimb, în ​​2014, ultima dată când a doua zi de Crăciun a picat într-o zi de vineri, toate cele 10 meciuri din Premier League s-au jucat în aceeași zi.

Dacă Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day pentru acest an, în ligile inferioare lucrurile decurg normal, ca în anii precedenți.

