Adio Boxing Day  Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul 

- Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.
Schimbare majoră în prima ligă engleză: un obicei vechi de mai bine de un secol nu va fi respectat în acest an.
Premier League a renunțat la Boxing Day
Decizia a venit ca urmare a contractului cu deținătorii de drepturi TV, cel în care Premier League are obligația de a programa cel mult 5 etape intermediare. Celelalte 33 trebuie să se dispute în weekend, scrie as.com.
Cum a doua zi de Crăciun a picat în acest an vinerea, dacă majoritatea meciurilor ar fi fost programate pe 26 decembrie, aceasta ar fi considerată o etapă intermediară, iar șansele ca înțelegerea cu televiziunile să fie respectată ar fi aproape nule.
Din cauza schimbării formatului din cupele europene, unde s-a renunțat la grupele tradiționale și s-a trecut la un sistem ligă cu mai multe meciuri, programul a devenit mult mai încărcat.
Astfel, Premier League a luat decizia ca un singur meci să se dispute astăzi, celelalte partide fiind programate pentru 27 și 28 decembrie.
Programul etapei 18 din Premier League
Vineri, 26 decembrie
- Manchester United - Newcastle / ora 22:00
Sâmbătă, 27 decembrie
- Nottingham - Manchester City / ora 14:30
- Arsenal - Brighton / ora 17:00
- Brentford - Bournemouth / ora 17::00
- Burnley - Everton / ora 17:00
- Liverpool - Wolverhampton / ora 17:00
- West Ham - Fulham / ora 17:00
- Chelsea - Aston Villa / ora 19:30
Duminică, 28 decembrie
- Sunderland - Leeds / ora 16:00
- Crystal Palace - Tottenham / ora 18:30
De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, și până în prezent, recordul pentru cele mai puține meciuri disputate pe 26 decembrie a fost stabilit în 1981, când s-au jucat doar două meciuri.
În schimb, în 2014, ultima dată când a doua zi de Crăciun a picat într-o zi de vineri, toate cele 10 meciuri din Premier League s-au jucat în aceeași zi.
Dacă Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day pentru acest an, în ligile inferioare lucrurile decurg normal, ca în anii precedenți.