„Ne luptăm cu fiare!” Mihaela Cambei, despre anevoiosul drum spre performanță: „Ridicăm tone! Dureri, accidentări”
Mihaela Cambei FOTO: IMAGO
„Ne luptăm cu fiare!” Mihaela Cambei, despre anevoiosul drum spre performanță: „Ridicăm tone! Dureri, accidentări”

Publicat: 26.12.2025, ora 12:34
  • Halterofila Mihaela Cambei (23 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge în elita mondială.

Sportiva din Dofteana, județul Bacău, este campioană mondială și europeană, iar în palmares are și o medalie olimpică de argint. Însă drumul până la aceste performanțe a fost unul foarte dificil.

Mihaela Cambei, despre sacrificiile unui halterofil: „Ne luptăm cu fiare, nu cu un pai”

Cambei a vorbit despre riscurile enorme la care se supun sportivii în momentul în care ridică greutăți uriașe întregi ani la rând.

„Ridicăm tone. Nu am calculat niciodată cât ridicăm. Greutăţile sunt pe măsură, se simt foarte dificile uneori. Alteori sunt mai prietenoase. Este un sport foarte greu, ne luptăm cu fiare, nu cu un pai.

Şi atunci totul este dificil: durerile, accidentările. E inevitabil în orice sport. Fac tot ce pot ca să mă protejez cât mai mult posibil.

Mă încălzesc mai mult, fac exerciţii pentru postura de coordonare şi echilibrare. Să am musculatura definită pentru a-mi proteja corpul să nu pocnească, despre asta este vorba. Şi cam atât. Încerc să fac în plus pentru a-mi proteja corpul”, a declarat Mihaela Cambei, pentru fanatik.ro.

Mâinile Mihaelei Cambei și medaliile cucerite la Campionatele Mondiale din Norvegia (FOTO: Facebook @ Federația Română de Haltere) Mâinile Mihaelei Cambei și medaliile cucerite la Campionatele Mondiale din Norvegia (FOTO: Facebook @ Federația Română de Haltere)
Mâinile Mihaelei Cambei și medaliile cucerite la Campionatele Mondiale din Norvegia (FOTO: Facebook @ Federația Română de Haltere)

Mihaela Cambei: „Timpul liber e un lux”

Sportiva româncă a vorbit și despre activitățile din afara sălii, din puținul timp liber pe care îl are.

„În timpul liber mă machiez, ascult muzică şi mă odihnesc. Merg la mănăstire, aici, aproape de Snagov. Cam atât.

Încerc să mă relaxez prin odihnă sau muzică. Avem şi recuperarea unde putem merge să facem saună, bazin, dar am văzut că la mine funcţionează mai mult somnul pentru a mă recupera.

Nopţi pierdute pe ieşiri în oraş cât suntem pe perioade de pregătiri nu există. Oricum suntem în perioade de pregătiri de la începutul şi până la finalul anului. Nopţi pierdute pe partea de după antrenamente, da, există.

Adică să mă culc pe la ora unu sau două noaptea… dar din cauza vitaminelor pe care le luăm sau a shot-urilor de energizante, nu vorbim de RedBull aici”, a mai spus Mihaela Cambei.

La început, sinceră să fiu, nu auzisem de acest sport. Nu ştiam unde vin sau despre ce este vorba. Eu credeam că fac gimnastică. Aşa era atunci. Gimnastică, fotbal sau handbal… Mihaela Cambei

Medalii cucerite de Mihaela Cambei în 2025

