Sold-out la UTA - FCSB Fanii au cumpărat toate biletele în timp-record » S-a stat la coadă!

UTA Arad a vândut toate biletele pentru partida cu FCSB, meci din etapa #29 a Ligii 1.

UTA Arad - FCSB se va juca pe 1 martie, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul dintre UTA Arad și FCSB este crucial pentru campioana en-titre, roș-albaștrii fiind obligați să câștige pentru a mai spera la calificarea în play-off.

UTA Arad - FCSB, sold-out în mai puțin de două ore

La partida dintre UTA Arad și FCSB, stadionul „Francisc Neuman” va fi plin, după ce toate biletele s-au vândut într-un timp-record.

Biletele au fost puse în vânzare miercuri, la ora 15:00, iar după mai puțin de o oră mai rămăseseră locuri disponibile doar în peluza „Iosif Petschovschi”.

Ulterior, la aproximativ 80 de minute de la startul vânzării, toate biletele au fost epuizate, conform orangesport.ro.

Cererea de bilete a fost atât de mare încât suporterii arădeni au stat la cozi în fața caselor de bilete aflate la stadion. Cei mai mulți dintre fanii UTA au preferat totuși să-și achiziționeze bilete în format online.

Prețul biletelor la UTA Arad - FCSB:

Tribuna I „Coco Dumitrescu” – 90 lei

Tribuna II „Ionel Brosovszky” – 70 lei

Peluza „Iosif Petschovsky” – 50 lei

Înaintea partidei directe FCSB ocupă locul 7 în Liga 1, cu 43 de puncte acumulate, în timp ce UTA Arad se clasează pe locul al nouălea, cu un punct mai puțin.

