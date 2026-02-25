Veszprem - Dinamo 35-28  „Dulăii” au început meciul ca din tun, dar au înregistrat al 11-lea eșec în Liga Campionilor

CS Dinamo a pierdut pe terenul lui Veszprem, scor 28-35, în etapa #12 a Ligii Campionilor la handbal masculin.

În etapa precedentă, care a avut loc pe 19 februarie, CS Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin cu scorul de 21-27, chiar dacă a avut o primă repriză foarte bună.

Fiind deja eliminați din competiție, „dulăii” au bifat un nou eșec.

Veszprem - CS Dinamo 35-28 . Un nou eșec pentru „dulăi” în Liga Campionilor

Campioana României a deschis scorul în minutul 2, prin Vujovic, apoi a mai punctat de două ori, ducând scorul la 3-0.

Veszprem a reacționat rapid și a egalat. În minutul 7, formația maghiară a preluat conducerea, scor 5-4. La pauză, scorul era 18-12 în favoarea gazdelor.

„Dulăii” au încercat să revină în repriza secundă, dar fără succes. Veszprem a reușit să păstreze controlul partidei și să câștige cu scorul de 35-28.

Cei mai buni marcatori pentru CS Dinamo au fost Vujovic (5 goluri), Dedu și Roșca (câte 4) și Akimenko (3).

În partida de miercuri din Liga Campionilor, CS Dinamo nu s-a putut baza pe Ionuț Iancu, portarul echipei, după ce acesta a suferit o accidentare ce-l va ține departe de teren până în vară.

În acest moment, CS Dinamo se află pe ultimul loc în grupa A, cu doar 2 puncte acumulate după 12 etape.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 11 20 2 Aalborg 11 19 3 Veszprem 12 14 4 Kielce 11 11 5 Nantes 11 10 6 Sporting 11 10 7 Kolstad 11 4 8 Dinamo București 12 2

Pentru CS Dinamo urmează meciul de sâmbătă din campionat cu CSM Sighișoara, de la ora 18:00.

În Liga Campionilor, „dulăii” mai au de disputat două partide, cu:

Kolstad (acasă), pe 5 martie, de la ora 19:45

Sporting (deplasare), pe 12 martie, de la ora 21:45

