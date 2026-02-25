Veszprem - Dinamo 35-28  „Dulăii” au început meciul ca din tun, dar au înregistrat al 11-lea eșec în Liga Campionilor

- CS Dinamo a pierdut pe terenul lui Veszprem, scor 28-35, în etapa #12 a Ligii Campionilor la handbal masculin.
În etapa precedentă, care a avut loc pe 19 februarie, CS Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin cu scorul de 21-27, chiar dacă a avut o primă repriză foarte bună.
Fiind deja eliminați din competiție, „dulăii” au bifat un nou eșec.
Veszprem - CS Dinamo 35-28. Un nou eșec pentru „dulăi” în Liga Campionilor
Campioana României a deschis scorul în minutul 2, prin Vujovic, apoi a mai punctat de două ori, ducând scorul la 3-0.
Veszprem a reacționat rapid și a egalat. În minutul 7, formația maghiară a preluat conducerea, scor 5-4. La pauză, scorul era 18-12 în favoarea gazdelor.
„Dulăii” au încercat să revină în repriza secundă, dar fără succes. Veszprem a reușit să păstreze controlul partidei și să câștige cu scorul de 35-28.
Cei mai buni marcatori pentru CS Dinamo au fost Vujovic (5 goluri), Dedu și Roșca (câte 4) și Akimenko (3).
În partida de miercuri din Liga Campionilor, CS Dinamo nu s-a putut baza pe Ionuț Iancu, portarul echipei, după ce acesta a suferit o accidentare ce-l va ține departe de teren până în vară.
În acest moment, CS Dinamo se află pe ultimul loc în grupa A, cu doar 2 puncte acumulate după 12 etape.
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Fuchse Berlin
|11
|20
|2
|Aalborg
|11
|19
|3
|Veszprem
|12
|14
|4
|Kielce
|11
|11
|5
|Nantes
|11
|10
|6
|Sporting
|11
|10
|7
|Kolstad
|11
|4
|8
|Dinamo București
|12
|2
Pentru CS Dinamo urmează meciul de sâmbătă din campionat cu CSM Sighișoara, de la ora 18:00.
În Liga Campionilor, „dulăii” mai au de disputat două partide, cu:
- Kolstad (acasă), pe 5 martie, de la ora 19:45
- Sporting (deplasare), pe 12 martie, de la ora 21:45