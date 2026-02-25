Cât va lipsi Bogdan Andone Pedeapsa primită de antrenorul lui FC Argeș, după conflictul cu Istvan Kovacs

Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și-a aflat pedeapsa după eliminarea de la meciul cu Farul Constanța, câștigat de formația piteșteană cu 1-0.

Cât timp va sta în tribună antrenorul revelației din Liga 1, în rândurile de mai jos.

Bogdan Andone, suspendat două meciuri după eliminarea din meciul cu Farul

Conform lpf.ro, tehnicianul lui FC Argeș a primit o suspendare de două meciuri, ca urmare a deciziei Comisiei de Disciplină.

FC Argeș mai are de disputat două meciuri în finalul sezonului regulat al Ligii 1, cu Dinamo și Unirea Slobozia, iar între cele două partide va juca și în Cupa României, pe terenul Gloriei Bistrița, în sferturile de finală.

Astfel, Bogdan Andone nu va putea sta pe bancă la partidele cu Dinamo și Gloria Bistrița, însă va putea reveni la duelul cu Unirea Slobozia.

FOTO. Momentul în care Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bogdan Andone

De ce a fost eliminat Bogdan Andone

În minutul 36, „centralul” Istvan Kovacs a intrat în conflict cu antrenorul Bogdan Andone, care a primit cartonașul galben după ce a cerut ca Denis Alibec să fie avertizat în urma unui fault.

Tehnicianul a continuat să protesteze și după primul cartonaș, iar Kovacs l-a trimis apoi în tribune pe acesta, în urma unui dialog aprins.

Bogdan Andone: „E fault de galben”

Istvan Kovacs: „Tu nu ai voie să vorbești”

Bogdan Andone: „Atunci o să vorbesc la conferință”.

