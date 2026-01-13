Ultimatum pentru BBC Postul public britanic ar putea pierde colaborarea de aproape 90 de ani cu Wimbledon, dacă nu aduce prezentatori noi
Siglele Wimbledon și BBC. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Tenis

Ultimatum pentru BBC Postul public britanic ar putea pierde colaborarea de aproape 90 de ani cu Wimbledon, dacă nu aduce prezentatori noi

Ionuț Cojocaru
Publicat: 13.01.2026, ora 14:22
  • BBC, postul public britanic, riscă să piardă drepturile de difuzare pentru Wimbledon dacă nu își schimbă echipa și formatul transmisiunilor.
  • All England Club, care deține și administrează complexul de la Wimbledon, urmează să intre în faza de renegociere după ediția de anul viitor.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, postul public ar fi primit un semnal clar: fără un plan de modernizare a prezentării, există riscul ca, din 2028, să piardă dreptul de a difuza cel mai cunoscut turneu pe iarbă.

BBC ar putea pierde colaborarea de aproape 90 de ani cu Wimbledon, dacă nu aduce prezentatori noi

Deși nu ar exista o dorință puternică de a rupe tradiția unei colaborări vechi de aproximativ 90 de ani, organizatorii ar fi nemulțumiți de faptul că transmisiunile au devenit „rigide” și „previzibile”.

John McEnroe (n.r. - analist BBC) e grozav, însă o parte dintre ceilalți prezentatori și analiști de la Wimbledon par deconectați și nu suficient de la curent cu mulți dintre jucători. Evident, trebuie găsit un echilibru pentru publicul care iubește componenta tradițională a transmisiunilor BBC de la Wimbledon, dar cu siguranță ar trebui să se uite și la ce fac alte posturi în transmisiunile de tenis O sursă din industrie, pentru The Times

O altă sursă, apropiată de turneu a indicat că prioritatea ar fi găsirea unei formule inovatoare: „să ne asigurăm că felul în care arătăm tenisul în timpul campionatului este inovator și are cei mai buni prezentatori”.

În acest context, BBC ar trebui să vină cu un „plan general” comparabil cu abordările competitorilor din piață.

Sky Sports și-a extins , inclusiv printr-un canal dedicat și analiză cu foști jucători, în timp ce TNT Sports a atras atenția la Roland Garros prin opțiuni interactive de urmărire a mai multor meciuri, model pe care ar urma să-l folosească și la Australian Open.

70 de milioane de euro
este prețul aproximativ pentru achiziționarea drepturilor de difuzare pentru Wimbledon

Comentatorul Andrew Castle a spus, în trecut, că îi este greu să își imagineze Wimbledon la un alt post, deoarece turneul este transmis gratuit în Marea Britanie și fără pauze publicitare.

„Nu cred că ar face vreodată asta (n.r. - să permită unui post rival să preia drepturile). Pentru publicul din Marea Britanie, aș fi foarte surprins dacă Wimbledon nu ar rămâne la BBC și nu ar fi transmis gratuit. Pur și simplu nu văd de ce s-ar întâmpla asta.

Wimbledon este o instituție și un eveniment, nu doar un turneu de tenis. Important e ca oamenii să-l poată vedea, pentru că este o vitrină uriașă. Când mă gândesc la Wimbledon la BBC, un lucru cu adevărat plăcut este că nu există pauze publicitare”, declara acesta, conform thesun.co.uk.

Cine a făcut parte din echipa BBC pentru Wimbledon 2025

În 2025, an în care Jannik Sinner a câștigat competiția masculină, iar Iga Swiatek pe cea feminină, BBC i-a avut ca prezentatori pe Isa Guha (40 de ani), Clare Balding (54 de ani) și pe mai tânărul Qasa Alom, conform radiotimes.com.

Echipa de experți și analiști:

  • John McEnroe (66 de ani)
  • Martina Navratilova (69 de ani)
  • Billie Jean King (82 de ani)
  • Pat Cash (60 de ani)
  • Tracy Austin (63 de ani)
  • Tim Henman (51 de ani)
  • Annabel Croft (59 de ani)
  • Andy Stevenson (45 de ani)
1937
este anul care a adus prima transmisie TV a Wimbledonului la BBC, după ce colaborarea începuse în 1927, odată cu prima difuzare radio a turneului, potrivit The Guardian

tenis BBC drepturi tv wimbledon
