Un fotbalist și soția lui, uciși în plină stradă Fostul fundaș al naționalei Ecuadorului primise mai multe amenințări și ceruse pază
Un fotbalist și soția lui, uciși în plină stradă Fostul fundaș al naționalei Ecuadorului primise mai multe amenințări și ceruse pază

George Neagu
Publicat: 18.12.2025, ora 14:04
  • Mario Pineida, fundaș stânga la Barcelona SC, echipă din Ecuador, a fost ucis în plină stradă.
  • Jucătorul cu 9 selecții pentru Ecuador avea 33 de ani.

Fotbalistul ecuadorian a fost împușcat pe o stradă din orașul Guayaquil, din țara sa natală.

Mario Pineida, ucis în plină stradă

Tragicul eveniment a avut loc miercuri, atunci când două persoane pe motociclete au început să tragă în direcția lui Mario Pineida, a soției și a mamei fotbalistului, scrie bbc.com.

Din nefericire, fotbalistul Barcelonei SC și soția acestuia și-au pierdut viața, iar mama lui Mario Pineida a fost rănită.

Jucătorul ecuadorian primise amenințări în urmă cu câteva zile și chiar solicitase să fie păzit, așa cum a confirmat președintele clubului Barcelona, Antonio Alvarez, conform as.com.

Ministerul de Interne din Ecuador a declarat că a trimis o unitate specială de poliție pentru a investiga cazul.

Ultima dată când Mario Pineida a jucat pentru Barcelona SC a fost pe 19 iunie împotriva echipei Liga de Quito, scor 4-1.

De-a lungul carierei, fundașul stânga a trecut pe la CD El Nacional, Fluminense, Independiente del Valle și Barcelona SC.

Cifrele lui Mario Pineida:

  • CD El Nacional - 9 meciuri
  • Fluminense - 24 meciuri
  • Independiente del Valle - 152 meciuri, 4 goluri
  • Barcelona SC - 224 meciuri, 3 goluri

A câștigat două titluri în campionatul Ecuadorului alături de Barcelona SC și a jucat cu naționala sa în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018 şi Qatar 2022.

9 selecții
pentru naționala Ecuadorului a strâns Mario Pineida

Mesajul transmis de Barcelona SC

Barcelona SC, clubul la care era legitimat Mario Pineida, și-a exprimat regretul cu privire la decesul fundașului stânga.

„Barcelona Sporting Club anunță cu profundă tristețe că a fost notificată oficial cu privire la decesul jucătorului nostru Mario Pineida, survenit în urma unui atentat împotriva sa.

Această veste regretabilă ne întristează profund pe toți cei care facem parte din această instituție, care e ca o familie.

În următoarele ore vom informa despre evenimentele care vor avea loc în memoria sa. Deocamdată, rugăm membrii, suporterii și opinia publică să se roage pentru odihna sufletului său și pentru putere pentru întreaga sa familie în acest moment de durere imensă”, a scris clubul, pe rețeaua X.

Pe 8 septembrie, Maicol Valencia și Leandro Yépez, ambii de la Exapromo Costa, au fost uciși, iar Jonathan González, de la Independiente del Valle, pe 20 septembrie.

Și Miguel Nazareno, în vârstă de doar 16 ani, a fost găsit mort în casa sa.

Conform Observatorului Ecuadorian al Crimei Organizate, Ecuador se așteaptă să înregistreze cel mai violent an din istorie, cu peste 9.000 de crime.

Anul trecut, numărul persoanelor ucise a fost de 7.063, iar în 2023 s-a înregistrat un record negativ de 8.248, conform espn.com.

