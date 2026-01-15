Interes mare din Serie A Două cluburi din Italia îl vor pe jucătorul care a atras atenția în Liga 1: „Vor fi mișcări în scurt timp”
Mario Tudose este dorit de două echipe din Serie A FOTO Sport Pictures
Superliga

Interes mare din Serie A Două cluburi din Italia îl vor pe jucătorul care a atras atenția în Liga 1: „Vor fi mișcări în scurt timp”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 12:38
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 12:38
  • Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, ar fi dorit de două cluburi din Serie A. Detalii, mai jos.

FCSB a încercat să îl transfere pe Tudose în ultimele zile ale perioadei de mercato din vara anului trecut, însă mutarea nu s-a concretizat.

Ulterior, Gigi Becali a declarat la începutul lunii decembrie că „nu îl mai interesează” transferul stoperului piteștenilor.

Lecce și Sassuolo, pe urmele lui Mario Tudose

Mario Tudose, internaționalul român U21 și fundașul lui FC Argeș, ar fi dorit de Lecce și Sassuolo, două cluburi din Serie A, anunță tuttomercatoweb.com.

Cele două formații italiene îl monitorizează cu atenție pe român atât în această perioadă de mercato, cât și în cea din vară.

„Sunt așteptate noi mișcări în scurt timp, mai ales că alte cluburi mari din România sunt pregătite să încheie tranzacția dacă un club italian nu îl va transfera”, scrie publicația din Italia.

La începutul acestui an, Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a dezvăluit că sunt anumite discuții legate de o potențială plecare a lui Tudose. Cu toate acestea, tehnicianul nu era foarte convins că internaționalul român o va părăsi pe formația piteșteană.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Mario Tudose, conform Transfermarkt

Dacă va fi transferat de Sassuolo, atunci Mario Tudose va fi coleg cu Daniel Boloca, un jucător român născut în Italia, care a refuzat să evolueze pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu.

Sassuolo se află pe locul 11 în Serie A, cu 23 de puncte acumulate după 20 de etape, în timp ce Lecce se află pe poziția 17, cu 17 puncte.

Lecce vine după înfrângerea suferită în fața echipei antrenate de Cristi Chivu, Inter, cu scorul de 0-1.

Tudose, titular incontestabil la FC Argeș

Mario Tudose este un jucător de bază pentru defensiva echipei pregătite de Bogdan Andone.

În acest sezon, stoperul român a bifat 24 de apariții pentru FC Argeș, în toate competițiile, și a dat o pasă de gol.

În campionat, Tudose a evoluat în toate cele 21 de etape disputate până acum. Din toate acestea, doar în trei meciuri fundașul nu a bifat toate minutele pe teren:

  • În etapa 7, 0-2 cu FCSB (39 de minute jucate)
  • În etapa 17, 1-2 cu U Craiova (82 de minute)
  • În etapa 21, 1-2 cu Oțelul Galați (45 de minute)
6
selecții are Mario Tudose pentru reprezentativa U21 a României

Mario Tudose a sosit la FC Argeș în 2023, de la echipa de juniori a celor de la Benfica. De atunci, fundașul a bifat 72 de apariții pentru piteșteni, a marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Pentru FC Argeș urmează duelul cu FCSB de vineri, de la ora 20:00, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, formația antrenată de Bogdan Andone se află pe locul 5 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 21 de etape.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
serie a liga 1 fc arges sassuolo fcsb lecce mario tudose
