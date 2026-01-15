Interes mare din Serie A Două cluburi din Italia îl vor pe jucătorul care a atras atenția în Liga 1: „Vor fi mișcări în scurt timp”

Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, ar fi dorit de două cluburi din Serie A. Detalii, mai jos.

FCSB a încercat să îl transfere pe Tudose în ultimele zile ale perioadei de mercato din vara anului trecut, însă mutarea nu s-a concretizat.

Ulterior, Gigi Becali a declarat la începutul lunii decembrie că „nu îl mai interesează” transferul stoperului piteștenilor.

Lecce și Sassuolo, pe urmele lui Mario Tudose

Mario Tudose, internaționalul român U21 și fundașul lui FC Argeș, ar fi dorit de Lecce și Sassuolo, două cluburi din Serie A, anunță tuttomercatoweb.com.

Cele două formații italiene îl monitorizează cu atenție pe român atât în această perioadă de mercato, cât și în cea din vară.

„Sunt așteptate noi mișcări în scurt timp, mai ales că alte cluburi mari din România sunt pregătite să încheie tranzacția dacă un club italian nu îl va transfera”, scrie publicația din Italia.

La începutul acestui an, Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a dezvăluit că sunt anumite discuții legate de o potențială plecare a lui Tudose. Cu toate acestea, tehnicianul nu era foarte convins că internaționalul român o va părăsi pe formația piteșteană.

1 milion de euro este cota de piață a lui Mario Tudose, conform Transfermarkt

Dacă va fi transferat de Sassuolo, atunci Mario Tudose va fi coleg cu Daniel Boloca, un jucător român născut în Italia, care a refuzat să evolueze pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu.

Sassuolo se află pe locul 11 în Serie A, cu 23 de puncte acumulate după 20 de etape, în timp ce Lecce se află pe poziția 17, cu 17 puncte.

Lecce vine după înfrângerea suferită în fața echipei antrenate de Cristi Chivu, Inter, cu scorul de 0-1.

Tudose, titular incontestabil la FC Argeș

Mario Tudose este un jucător de bază pentru defensiva echipei pregătite de Bogdan Andone.

În acest sezon, stoperul român a bifat 24 de apariții pentru FC Argeș, în toate competițiile, și a dat o pasă de gol.

În campionat, Tudose a evoluat în toate cele 21 de etape disputate până acum. Din toate acestea, doar în trei meciuri fundașul nu a bifat toate minutele pe teren:

În etapa 7, 0-2 cu FCSB (39 de minute jucate)

În etapa 17, 1-2 cu U Craiova (82 de minute)

În etapa 21, 1-2 cu Oțelul Galați (45 de minute)

6 selecții are Mario Tudose pentru reprezentativa U21 a României

Mario Tudose a sosit la FC Argeș în 2023, de la echipa de juniori a celor de la Benfica. De atunci, fundașul a bifat 72 de apariții pentru piteșteni, a marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Pentru FC Argeș urmează duelul cu FCSB de vineri, de la ora 20:00, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, formația antrenată de Bogdan Andone se află pe locul 5 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 21 de etape.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport