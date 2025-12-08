„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime +32 foto
Gigi Becali/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 20:06
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului, FCSB, a dezvăluit că nu mai este interesat de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Nu-l mai vrea nici pe Mario Tudose (20 de ani).

Legitimat la CFR Cluj din vara anului 2024, Louis Munteanu a fost de mai multe ori în vizorul celor de la FCSB, însă cele două cluburi nu au ajuns la un numitor comun pentru transferul atacantului.

Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește și
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”

Gigi Becali nu-l mai transferă pe Louis Munteanu: „S-a terminat telenovela”

Întrebat dacă va continua să negocieze, patronul FCSB a declarat că nu își mai dorește să forțeze lucrurile.

Becali nu se îndoiește de calitățile lui Louis Munteanu, însă consideră că atacantul are nevoie de cineva care să-l țină în frâu.

„Louis Munteanu nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat toată telenovela. El e fotbalist, doar că trebuie ca cineva să aibă grijă de el, să-l țină să ajungă la o convenție.

Ăsta-i programul tău și ai un însoțitor, ca să nu-ți pună un bodyguard. Ăsta e de talie mondială, dat trebuie să doarmă cineva lângă el și să știe tot ce face”, a declarat Gigi Becali la Gala Fanatik.

Louis-Munteanu/ Foto: sportpictures.eu Louis-Munteanu/ Foto: sportpictures.eu
Louis-Munteanu/ Foto: sportpictures.eu

Gigi Becali: „Vor veni 5 jucători, vor pleca 5”

Finanțatorul campioanei a vorbit și despre mutările care vor fi făcute în perioada de transferuri din iarnă. Susține că a renunțat și la Mario Tudose, fundaș la FC Argeș.

„Vor veni cinci jucători, vor pleca cinci. Dacă nu pleacă, vor sta pe bară. Nu poți, are contract, îl ții pe bară. Nume nu am. Știu ceva, dar nu are rost.

Lasă-mă cu Tudose, la revedere! Nu mă mai interesează. Vreau fundaș central, mijlocaș, poate chiar doi mijlocași. Poate și fundaș stânga.

O să fie cinci jucători, nu știu care. Fundaș central am luat. Mijlocaș central unu sau doi, atacant, fundaș stânga. Depinde ce găsesc valoare”, a mai spus Becali.

Gigi Becali îl ironizează pe Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a fost desemnat investitorul anului în cadrul Galei Fanatik, iar Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe patronul celor de la FC Botoșani.

„Ce a investit, băi? A investit cât investesc eu într-un picior la un fotbalist (râde). Dar mi-a zis că mă face campion”.

Gigi Becali: „Totul se rezumă la bani

Chestionat cu privire la anul 2025, Becali a dat de înțeles că încasările echipei l-au făcut să mai uite de rezultatele mult sub așteptări din sezonul actual.

„Nu a fost un an extraordinar, dar a fost foarte bun. Dacă luăm şi banii de pe Coman, că totul se rezumă la bani, noi trebuie să vorbim de bani, când câştigi bani înseamnă că e bine.

Am luat vreo 15-20 de milioane, nu ştiu. Nu am făcut socoteala. Poate mai luăm. Dacă iei 15-20 de milioane, atunci e un an foarte bun”, a concluzionat Becali.

Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (4).jpg
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (32 imagini)

Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (1).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (11).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (12).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (13).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (14).jpg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani
Diverse
19:19
Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani
Citește mai mult
Ganea, memorial pentru fiul decedat Fostul atacant organizează turneul la Făgăraș și încearcă să-și revină după pierderea copilului de 2 ani
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
18:45
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
CFR Cluj gigi becali transfer fcsb louis munteanu valeriu iftime mario tudose
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share