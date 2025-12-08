„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului, FCSB, a dezvăluit că nu mai este interesat de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Nu-l mai vrea nici pe Mario Tudose (20 de ani).

Legitimat la CFR Cluj din vara anului 2024, Louis Munteanu a fost de mai multe ori în vizorul celor de la FCSB, însă cele două cluburi nu au ajuns la un numitor comun pentru transferul atacantului.

Gigi Becali nu-l mai transferă pe Louis Munteanu: „ S-a terminat telenovela”

Întrebat dacă va continua să negocieze, patronul FCSB a declarat că nu își mai dorește să forțeze lucrurile.

Becali nu se îndoiește de calitățile lui Louis Munteanu, însă consideră că atacantul are nevoie de cineva care să-l țină în frâu.

„Louis Munteanu nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat toată telenovela. El e fotbalist, doar că trebuie ca cineva să aibă grijă de el, să-l țină să ajungă la o convenție.

Ăsta-i programul tău și ai un însoțitor, ca să nu-ți pună un bodyguard. Ăsta e de talie mondială, dat trebuie să doarmă cineva lângă el și să știe tot ce face”, a declarat Gigi Becali la Gala Fanatik.

Gigi Becali: „Vor veni 5 jucători, vor pleca 5”

Finanțatorul campioanei a vorbit și despre mutările care vor fi făcute în perioada de transferuri din iarnă. Susține că a renunțat și la Mario Tudose, fundaș la FC Argeș.

„Vor veni cinci jucători, vor pleca cinci. Dacă nu pleacă, vor sta pe bară. Nu poți, are contract, îl ții pe bară. Nume nu am. Știu ceva, dar nu are rost.

Lasă-mă cu Tudose, la revedere! Nu mă mai interesează. Vreau fundaș central, mijlocaș, poate chiar doi mijlocași. Poate și fundaș stânga.

O să fie cinci jucători, nu știu care. Fundaș central am luat. Mijlocaș central unu sau doi, atacant, fundaș stânga. Depinde ce găsesc valoare”, a mai spus Becali.

Gigi Becali îl ironizează pe Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a fost desemnat investitorul anului în cadrul Galei Fanatik, iar Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe patronul celor de la FC Botoșani.

„Ce a investit, băi? A investit cât investesc eu într-un picior la un fotbalist (râde). Dar mi-a zis că mă face campion”.

Gigi Becali: „Totul se rezumă la bani”

Chestionat cu privire la anul 2025, Becali a dat de înțeles că încasările echipei l-au făcut să mai uite de rezultatele mult sub așteptări din sezonul actual.

„Nu a fost un an extraordinar, dar a fost foarte bun. Dacă luăm şi banii de pe Coman, că totul se rezumă la bani, noi trebuie să vorbim de bani, când câştigi bani înseamnă că e bine.

Am luat vreo 15-20 de milioane, nu ştiu. Nu am făcut socoteala. Poate mai luăm. Dacă iei 15-20 de milioane, atunci e un an foarte bun”, a concluzionat Becali.

