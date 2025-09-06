Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl

Transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB a întâmpinat dificultăți.

Jucătorul a transmis că urmează să ia decizia în cursul zilei de sâmbătă.

FC Argeș și FCSB bătuseră palma pentru transferul fotbalistului, însă șeful un oficial al campioanei a transmis că înțelegerea a picat.

Mario Tudose: „Dacă voi semna, veți afla doar de la mine”

Jucătorul a informat că transferul este momentan rămas „în aer”.

„Încă nu este sigur dacă voi merge la FCSB sau nu. Mutarea este posibilă, dar cel care va semna sunt eu, nu tatăl meu.

Eu sunt cel care va lua decizia în cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Dacă voi semna cu FCSB, veți afla doar de la mine!”, a spus Mario Tudose, pentru jurnaluldearges.ro.

Mihai Stoica: „Înțeleg că a intervenit primarul”

Tot vineri seara, Mihai Stoica a transmis că mutarea a picat, deși FCSB și Argeș ajunseseră la un acord verbal.

„Am pierdut un jucător! Aveam un transfer făcut ... (n.r. - Tudose nu mai semnează cu FCSB?) Nu. Deşi am fost martor când pur şi simplu se bătuse palma, Gigi se înţelesese cu Dani Coman.

Înţeleg că primarul a intervenit şi nu a fost valabilă înţelegerea. Nu se semnase, dar era cuvântul dat. Noţiunea de «gentlemen's agreement» nu există în fotbalul românesc sau cel puţin în cazul ăsta nu a existat.

I s-a reproşat şi tatălui jucătorului că de ce a venit să discute cu noi. Eu am mesaje în telefon, ni s-a recomandat clar să îl convingem că nu vrea şi l-am convins.

Şi când l-am convins...”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Declarațiile oficialului de la FCSB au venit la scurt timp după tatăl fotbalistului a anunțat, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, că transferul se va efectua.

„Becali mi-a spus că Mario, doi ani de aici, înainte va fi titular la FCSB în meciurile din campionat. Și apoi mi-a zis direct: Hai la FCSB!

Pentru că inițial am fost reticent. Știți, noi suntem argeșeni, poate că atunci gândeam și un pic sentimental ca loc unde am trăit. Dar am realizat că această șansă, numită FCSB, e exact ce a fost pentru Mario și trecerea lui la Benfica”, a spus vineri tatăl lui Mario Tudose.

