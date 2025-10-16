„Asta vrea Akdag” Lucescu a negociat cu jucătorii care au refuzat naționala României: „Pe Boloca l-a păcălit Mancini. Cu Florucz n-am insistat” +22 foto
Mircea Lucescu. Foto: GOLAZO.ro
Nationala

„Asta vrea Akdag” Lucescu a negociat cu jucătorii care au refuzat naționala României: „Pe Boloca l-a păcălit Mancini. Cu Florucz n-am insistat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 10:55
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 10:55
  • Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit cum au fost purtate negocierile cu Umit Akdag (22 de ani), Raul Florucz (24 de ani) și cu Daniel Boloca (26 de ani), fotbaliști care au refuzat să reprezinte naționala mare a României.

Umit Akdag speră să joace pentru naționala Turciei, iar Daniel Boloca pentru cea a Italiei. Singurul dintre cei trei care evoluează pentru o națională este Raul Florucz, la Austria.

Mircea Lucescu: „Akdag speră să îl ia Turcia, dar i-am zis că va fi greu. Aici are o posibilitate”

Umit Akdag, coleg cu Ianis Hagi la Alanyaspor, a impresionat la EURO U21, iar Lucescu a călătorit în Turcia pentru a vorbi cu fotbalistul:

„Am vorbit cu Akdag să-l conving să vină. Nu l-am convins. I-am zis să se mai gândească. El tot speră să îl ia în echipa Turciei. În echipa Turciei va fi greu să debuteze, pentru că acolo sunt jucători care au debutat cu mine.

E vorba de Demiral, care a marcat cele două goluri cu Austria în optimi la Campionatul European, din corner. Și al doilea este Caglar, s-a întors în Turcia pentru bani, că turcii plătesc extraordinar pentru ăștia.

I-am zis că îi va fi foarte greu să ajungă acolo și că aici are o posibilitate, cel puțin până se întoarce Drăgușin. A zis că s-a gândit, că a vorbit cu familia. El e născut aici, dar s-a întors în Turcia, pentru că părinții sunt turci.

Și sigur că și el la un moment dat se va întoarce acolo de unde sunt părinții. El vrea în Turcia!”, a declarat Lucescu, potrivit fanatik.ro.

10 meciuri
a jucat Umit Akdag pentru echipa națională U21: 3 partide amicale, 4 în preliminariile Campionatului European și 3 la turneul final al Euro U21

Mircea Lucescu: „A fost deștept Mancini, l-a păcălit pe Boloca”

Daniel Boloca, mijlocaș la Sassuolo în Serie A, a refuzat să joace pentru România, deși a participat la mai multe pregătiri cu echipa și a evoluat timp de 6 minute în 2022, într-un meci amical pierdut în fața Sloveniei, scor 1-2.

„Și cu Boloca, de la Sassuolo, am fost special să discut. Mi-a zis că el speră să joace la naționala Italiei. A fost deștept Mancini că l-a chemat o dată.

Când a aflat că naționala României îl dorește, l-a chemat la un meci al echipei Italiei. Pe urmă, nu l-a mai chemat.

Dar asta i-a dat băiatului de gândit că ar putea odată să ajungă acolo. Bineînțeles că l-a păcălit!”, a mai spus Lucescu.

Mircea Lucescu: „Cu Florucz nu am insistat deloc”

Raul Florucz, atacant născut la Viena din părinți români și care evoluează în prezent la Union Saint-Gilloise (Belgia), a ales să joace pentru Austria.

Și cu Florucz n-am insistat absolut deloc. Dacă acolo vrea și-și dorește, foarte bine Mircea Lucescu, selecționer România

Fotbalistul cu origini românești a intrat pe teren în meciul câștigat de „tricolori” cu 1-0 împotriva Austriei.

Întrebat despre decizia de a juca pentru naționala Austriei, Florucz a răspuns scurt: „Nu a fost așa greu de luat decizia, pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a declarat vârful la Prima Sport, potrivit as.ro.

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

echipa nationala a romaniei mircea lucescu daniel boloca umit akdag raul florucz
