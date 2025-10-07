Replică pentru Armstrong Fost arbitru FIFA, după ce scoțianul de la Dinamo a declarat că se simte vânat: „Inexplicabil!”

Fostul arbitru FIFA Marius Avram (46 de ani) i-a dat replica lui Danny Armstrong (27 de ani), fotbalistul lui Dinamo.

Scoțianul a declarat la finalul meciului cu Unirea Slobozia, 1-0, că s-a simțit „vânat” de „centralul” partidei, Rareș Vidican, după ce a fost avertizat în minutul 63.

Armstrong era ferm convins de faptul că a văzut cartonașul galben, în urma incidentului din meciul cu Universitatea Craiova, când a scăpat de eliminare după un clinci cu Nicușor Bancu.

Marius Avram, replică pentru Danny Armstrong: „Nu este vânat, el le face”

Marius Avram a analizat faza în care Armstrong a fost implicat la meciul cu Unirea Slobozia și a precizat că decizia luată de Rareș Vidican a fost una cât se poate de corectă.

„Că tot vorbeam de Armstrong că este implicat în multe situații de genul acesta. Mingea nu mai era acolo, era deja la alt jucător, iar el ce face?

Cere un fault acolo și apoi pe un alt jucător care nu avea nicio legătură cu faultul pe care l-a reclamat îl trage, îl trântește la pământ, un gest nesportiv de frustrare.

Acel jucător nu avea nicio treabă cu faza. Pur și simplu a fost primul care i-a apărut în cale. Este periculos pentru adversar pentru că există riscul să îl lovească în față, iar Armstrong primește galben și adversarul roșu.

Am văzut de multe ori pe parcursul meciurilor și am înțeles că s-a plâns că e vânat. Nu este vânat, el le face. La meciul cu Farul a avut o călcare de galben, la faza cu Bancu știm foarte bine că trebuia eliminat. Aici vedem un gest inexplicabil.

E posibil, și o spun ca fost arbitru, ca el să fie luat la ochi, dar aceste faze sunt clare și fără niciun fel de dubiu” a declarat Marius Avram, potrivit digisport.ro.

FOTO. Momentul în care Nicușor Bancu a fost eliminat în meciul U Craiova - Dinamo

Ce a declarat Armstrong după meciul cu Slobozia

„Cred că m-au căutat să-mi dea cartonaș galben, după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, dar nu am ce să fac. Știam că trebuie să fiu schimbat din cauza cartonașului. Dacă nu le place de mine, asta e situația, dar eu nu caut să fiu eliminat, ci să joc fotbal. E treaba lor dacă se lasă provocați.

Am fost supărat din cauza arbitrului, nu din cauza schimbării, pentru că mi-a dat cartonaș galben de pomană. Știam că m-a scos pentru că aveam cartonaș galben.

Dacă vă uitați la meciurile mele, veți vedea de câte ori sunt eu lovit și de câte ori lovesc eu. Nu sunt un jucător care să provoace”, a declarat Danny Armstrong pentru sursa citată anterior.

2 cartonașe galbene a încasat Armstrong în acest sezon. Cel din meciul cu Unirea Slobozia și la partida pierdută de Dinamo, 1-2, la Galați, cu Oțelul, în etapa #3

