Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”

Adrian Olariu, responsabilul cu ordinea și siguranța de la Rapid, a reacționat după declarațiile făcute luni de Andrei Nicolescu.

Președintele celor de la Dinamo a transmis că nu a primit niciun răspuns din partea giuleștenilor la propunerea de a le oferi o peluză întreagă suporterilor.

Dinamo și Rapid au parte de un start de sezon foarte bun, iar biletele sunt deja disponibile de o săptămână, deși derby-ul este programat abia după pauza internațională care tocmai a început.

Adrian Olariu: „Nu am primit nimic. Acuzații pentru a crea o imagine eronată”

După declarațiile lui Andrei Nicolescu, care susține că nu a primit un răspuns oficial din partea giuleștenilor, Adrian Olariu a reacționat ferm.

„Am luat act de declarațiile conducerii clubului Dinamo și aș vrea să subliniez că Rapid nu a primit, până la acest moment, nicio adresă oficială referitoare la numărul de locuri care ar urma să ne fie alocate pentru meciul din următoarea etapă de campionat.

Este surprinzător că se formulează astfel de acuzații publice fără existența unui document transmis pe canalele corespunzătoare, totul pentru a crea o imagine eronată. De fiecare dată, Rapid a arătat deschidere, disponibilitate și respect față de competiție și față de ceilalți participanți.

Iar această atitudine o vom păstra și acum. Imediat ce vom primi adresa oficială, vom analiza și vom oferi un răspuns prompt și în spiritul corectitudinii și al respectului reciproc. Pentru că eu cred că acesta este modul constructiv de a gestiona o relație sportivă și instituțională”, a declarat Adrian Olariu, potrivit gsp.ro.

FOTO. Rapid - Farul 3-1

Declarațiile lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a declarat că a făcut o propunere Rapidului înainte de întâlnirea directă din etapa #13 din Liga 1.

Nicolescu spune că le-a propus giuleștenilor ca cele două derby-uri Dinamo-Rapid din sezonul regulat să se desfășoare pe Arena Națională.

Pe lângă asta, galeria oaspeților ar urma să primească și întreaga peluză.

„Dinamo - Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus (n.r. - spectatori). E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care, pentru o zi, decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.

Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri.

Așteptăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească.

Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5 la sută din stadion. Sper că se rezolve, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi.

Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul”, a spus Andrei Nicolescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport