Nationala

Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 20:32
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 20:34
  • Mircea Lucescu încearcă să reaprindă speranța calificării la Mondialul din 2026, mizând pe combinația dintre experiența nucleului de bază și energia tinerilor jucători.
  • Victoria cu Austria este obligatorie, apoi stăm la mâna rezultatelor.

Echipa națională a României întâlnește Republica Moldova într-un meci amical joi, 9 octombrie, pe Arena națională, cu gândul la confruntarea din preliminariile CM 2026 împotriva Austriei, duminică, 12 octombrie, tot pe același stadion.

Cum se mai poate califica România direct la CM 2026

Partida cu Austria reprezintă, practic, ultima șansă a tricolorilor pentru a mai spera la o calificare directă la Mondial. Tricolorii nu mai sunt însă la mâna lor, iar FRF face calcule.

Naționala României mai are de disputat trei meciuri și doar un parcurs perfect mai poate ține aprins visul calificării directe.

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct. Locul 2 joacă baraj

„Tricolorii” se află la cinci puncte distanță de primele două locuri, ocupate de Bosnia-Herțegovina și Austria, și vor avea nevoie de maximum de puncte în confruntările rămase:

  • 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina
  • 12 octombrie: România – Austria, San Marino – Cipru
  • 15 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – România, Cipru – Austria
  • 18 noiembrie: România – San Marino, Austria – Bosnia-Herțegovina
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

România trebuie să câștige tot până la final, iar Austria și Bosnia să se încurce în Cipru și între ele

Pentru ca România să câștige grupa și să se califice direct la Campionatul Mondial din 2026, echipa lui Mircea Lucescu trebuie:

  • să obțină 9 puncte din ultimele 3 meciuri (victorii cu Austria, Bosnia-Herțegovina și San Marino);
  • și, în același timp, Austria și Bosnia-Herțegovina să piardă puncte între ele, dar și cu Cipru.

Conform calculelor FRF, România se califică direct în oricare dintre următoarele scenarii (presupunând că Austria câștigă meciul cu San Marino):

  1. Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
  2. Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Totuși, în cazul în care toate cele trei echipe, România, Austria și Bosnia-Herțegovina, ajung la 16 puncte, departajarea se va face după golaverajul general, apoi după numărul total de goluri marcate.

În acest moment, România are 10-6, Bosnia 11-2, Austria 9-3.

Barajul, planul de rezervă și cel mai probabil. Locul 2 în preliminarii, mai bun decât locul 1 în Liga Națiunilor

Dacă nu reușește să câștige grupa, România mai are o variantă: locul 2, care duce la barajul pentru CM 2026.
Totuși, lucrurile nu sunt simple.

  • Barajul are două faze: semifinală și finală, ambele într-o singură manșă.
  • Tricolorii pot ajunge la baraj și prin traseul Ligii Națiunilor, din postură de câștigătoare Ligii C, dar în acel caz nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala în deplasare, în fața unui adversar dificil.
  • Dacă în schimb termină pe locul 2 în grupă, atunci șansele cresc.

Toate echipele de pe locul 2 vor fi ierarhizate după clasamentul FIFA din noiembrie, iar primele 8 vor fi cap de serie, ceea ce înseamnă semifinală acasă și un adversar, teoretic, mai accesibil.

Mircea Lucescu: „E imposibil să nu câștigăm împotriva Austriei, imposibil!

În timp ce la Casa Fotbalului se fac calcule, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) lucrează la moralul jucătorilor.

„Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! Ce Dumnezeu, i-am mai bătut cu 4-0! I-am mai bătut și la ei”, declara optimisit Mircea Lucescu în septembrie, după ce a fost reconfirmat de FRF, pe fondul deziluziei acelui 2-2 incredibil din Cipru.

Il Luce este conștient însă că naționala Austriei este cea mai bună din grupă: „Ei au un avantaj că au aceeași echipă de 5-6 ani”.

România are în lotul pentru meciul cu Austria doar 10 tricolori de la EURO 2024

În schimb, Mircea Lucescu abordează duelul cu Austria cu un lot mult remaniat față de campania precedentă, în care se regăsesc doar 10 jucători care au participat la EURO 2024:

  • Ștefan Târnovanu (FCSB, 3/0)
  • Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 33/1)
  • Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 43/1)
  • Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 4/0)
  • Marius Marin (Pisa | Italia, 33/0)
  • Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 70/12)
  • Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 39/10)
  • Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5)
  • Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 47/6)
  • Daniel Bîrligea  (FCSB, 4/1)

Dintre cei 10 doar șapte au fost oameni de bază la turneul final din Germania: Rațiu, Burcă, Marius Marin, Răzvan Marin, Man, Mihăilă și Ianis Hagi.

M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident. Mircea Lucescu, selecționer România

Fără Bancu, Stanciu și Drăguș

Mircea Lucescu nu poate conta contra Austriei pe trei titulari: Bancu, suspendat, Stanciu și Drăguș, accidentați.

Selecționerul a sperat mult că se va putea baza pe Radu Drăgușin, revenit la antrenamente după operația la genunchi, însă stoperul lui Tottenham nu este încă apt pentru duelurile tari.

Din fericire, selecționerul are la dispoziție armele de atac care i-au lipsit de la „dubla” din septembrie amicalul cu Canada (0-3) și oficialul cu Cipru (2-2), Valentin Mihăilă, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, reveniți după accidentări.

În schimb, față de acțiunea de luna trecută au sărit din schemă trei membri ai „Generației de Suflet”, Sorescu, Darius Olaru și Alexandru Mitriță, care s-a retras de la națională.

Alți doi tricolori importanți din nucleul de la EURO 2024, Denis Alibec (34 de ani) și Florin Coman (27 de ani) au ieșit pentru moment din circuitul naționalei.

5
jucători din lotul pentru jocurile cu Moldova și Austria au fost convocați la toate acțiunile naționalei din mandatul lui Mircea Lucescu. Aceștia sunt: Rațiu, Burcă, R. Marin, Man și M. Marin. Numai Rațiu și Burcă au jucat însă în cele 12 meciuri disputate până acum sub comanda lui Il Luce

Tinerii vor fi testați cu Moldova

În lotul de 28 de jucători au apărut câteva nume noi, de perspectivă, pe care Mircea Lucescu intenționează să le testeze în amicalul cu Moldova.

  • Lisav Eissat (20 de ani), fundaș central cu origini românești de la Maccabi Haifa;
  • Kevin Ciubotaru (21 de ani), de la Hermannstadt, intrat recent în atenția celor de la FCSB;
  • Cătălin Cîrjan (22 de ani), de la Dinamo.

Mircea Lucescu urmărește ca prin promovarea acestor tineri fotbaliști să aducă un suflu nou reprezentativei. Selecționerul a început deja să integreze foști internaționali U21, precum Louis Munteanu (23 de ani), David Miculescu (24 de ani) sau Ștefan Baiaram (22 de ani).

Reveniri importante: Ionuț Radu și Ianis Hagi

La capitolul reveniri în capul listei se află portarul Ionuț Radu, de la Celta Vigo, liderul generației care a făcut senzație la EURO 2019 Under 21, prin calificarea în semifinale.

Ianis Hagi, reintrat în ritm după semnarea contractului cu Alanyaspor, se întoarce după șapte luni la națională. Rămas fără echipă o perioadă mai lungă, mijlocașul nu a mai fost convocat după primele meciuri din preliminarii, cu Bosnia (0-1) și cu San Marino (5-1).

Jucători precum Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir, Cristian Manea sau Opruț au primit noi șanse.

52
de jucători a convocat Mircea Lucescu la acțiunile naționalei României din cel de-al doilea său mandat

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania Republica Moldova preliminarii cm 2026
