Controversă în Bănie FOTO. Bancu și Armstrong s-au lovit reciproc, însă doar căpitanul oltenilor a fost eliminat

- U Craiova - Dinamo. Nicușor Bancu (33 de ani) a fost eliminat după un clinci cu Daniel Armstrong (27 de ani), jucătorul oaspeților.
În minutul 63, scoțianul a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor.
U Craiova - Dinamo. Nicușor Bancu, eliminat după un duel cu Armstrong
Reacția olteanului a venit imediat, acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.
„Centralul” Adrian Cojocaru a apelat la sistemul VAR pentru a analiza faza și a decis să îl elimine doar pe Nicușor Bancu.
În urma cartonașului roșu primit de Bancu, Dinamo a forțat, iar Pop a egalat pentru „câini” în minutul 90.
În urma acestui rezultat, diferența dintre cele două echipe rămâne de patru puncte. Craiova e prima, cu 24, iar Dinamo e pe 3, cu 20.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|10
|15
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|9
|4
|16
|Metaloglobus
|10
|3