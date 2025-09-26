Controversă în Bănie FOTO. Bancu și Armstrong s-au lovit reciproc, însă doar căpitanul oltenilor a fost eliminat

U Craiova - Dinamo. Nicușor Bancu (33 de ani) a fost eliminat după un clinci cu Daniel Armstrong (27 de ani), jucătorul oaspeților.

În minutul 63, scoțianul a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor.

U Craiova - Dinamo. Nicușor Bancu, eliminat după un duel cu Armstrong

Reacția olteanului a venit imediat, acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” Adrian Cojocaru a apelat la sistemul VAR pentru a analiza faza și a decis să îl elimine doar pe Nicușor Bancu.

În urma cartonașului roșu primit de Bancu, Dinamo a forțat, iar Pop a egalat pentru „câini” în minutul 90.

În urma acestui rezultat, diferența dintre cele două echipe rămâne de patru puncte. Craiova e prima, cu 24, iar Dinamo e pe 3, cu 20.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport