Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul care a preluat-o pe FCSB pe final de sezon, a vorbit despre modul în care a reușit să îi ducă pe roș-albaștri în preliminariile Conference League.

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FCSB a avut un final de campionat complicat, dar și-a salvat sezonul prin barajele pentru Europa.

Echipa a terminat pe locul 8 în Superliga, apoi a trecut de FC Botoșani, scor 4-3, și de Dinamo, scor 2-1, pentru a obține calificarea în preliminariile Conference League.

Marius Baciu a vorbit despre secretul calificării FCSB-ului în Conference League: „ N-aveam ce să îmbunătățim”

Tehnicianul a explicat că a insistat foarte mult pe comunicare și pe partea mentală, într-un moment în care jucătorii aveau moralul scăzut.

„Am avut foarte multe discuții, pe asta ne-am și bazat. Am considerat că e cel mai bine să discutăm foarte mult, să mă cunoască foarte rapid.

Unii poate știau că am jucat și eu fotbal într-o vreme. M-am considerat ca un frate. Ei aveau nevoie de cineva care să simtă că e cu adevărat lângă ei.

La partea fizică n-aveam ce să îmbunătățim. Zi de zi simțeam că își doresc foarte mult. Din capetele alea plecate, cu fiecare zi ridicau capul și mai sus”, a declarat Marius Baciu, conform primasport.ro.

Roș-albaștrii au rămas fără antrenor înaintea meciurilor decisive, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep FK.

Ulterior, conducerea l-a ales pe Marius Baciu pentru a pregăti partidele de baraj.

Baciu, fost jucător și căpitan al Stelei, fusese privit cu rezerve înaintea barajelor, inclusiv de oameni din fotbal care considerau că îi va fi greu să gestioneze un moment atât de important.

Da, este un antrenor OK. Cred că este bine că au pus un antrenor român, așa mă gândeam și eu că ar fi bine, chiar dacă Mihai Stoica spunea că nu își dorește acest lucru. Probabil a încercat și el. Dacă va califica echipa în Conference, eu zic că va fi și sezonul următor. Dacă nu, nu cred că va continua. Îi va fi foarte greu să schimbe multe în această perioadă. Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB

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