Ioan Ovidiu Sabău, la Farul! Antrenorul a fost prezentat oficial de clubul constănțean
Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat la Farul FOTO Facebook/Farul Constanța
Superliga

Ioan Ovidiu Sabău, la Farul! Antrenorul a fost prezentat oficial de clubul constănțean

alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 16:13
  • Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) este noul antrenor principal al celor de la Farul Constanța.
  • Tehnicianul a fost prezentat vineri de echipa de la malul Mării Negre.
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Sabău îi ia locul lui Flavius Stoican, care și-a reziliat, marți, contractul cu gruparea constănțeană. Sub conducerea lui Stoican, Farul a reușit să evite retrogradarea, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște la loviturile de departajare, în barajul de menținere/promovare în Liga 1 (4-4 la general, 4-2 d. pen.).

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Ioan Ovidiu Sabău a preluat Farul

„Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre.

Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al «Generației de Aur», fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996.

Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj.

Bun venit la Farul și mult succes!”, se arată în mesajul transmis de Farul pe site-ul său oficial.

Ultima echipă pe care Sabău a antrenat-o a fost U Cluj, formație de care s-a despărțit în octombrie anul trecut. De atunci, tehnicianul în vârstă de 58 de ani nu și-a mai găsit un alt angajament.

A reușit să îi califice pe ardeleni pentru prima dată în istorie în play-off-ul Ligii 1 și să readucă echipa în cupele europene după 53 de ani.

Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, FCM Târgu Mureș, Rapid și ASA Târgu Mureș sunt echipele pe care Ioan Ovidiu Sabău le-a mai pregătit.

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