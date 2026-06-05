Superliga a rămas fără primii trei „decani” ai băncilor tehnice din sezonul trecut.

După despărțirile de Elias Charalambous și Robert Ilyeș, ieșirea lui Zeljko Kopic de la Dinamo închide lista antrenorilor cu mandate de peste doi ani. Ierarhia continuității s-a schimbat radical.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Superliga intră într-o nouă eră a instabilității pe banca tehnică. După despărțirea dintre Dinamo și Zeljko Kopic, niciun antrenor din primul eșalon nu mai are un mandat care să depășească pragul de doi ani.

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo. Croatul era cel mai longeviv antrenor din Liga 1

Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat vineri încheierea colaborării cu tehnicianul croat, cel care preluase echipa în decembrie 2023, într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a „câinilor”.

Paradoxal, despărțirea vine la numai un an și jumătate după ce Dinamo îi acordase încredere totală. În ianuarie 2025, Kopic semnase prelungirea contractului până în vara lui 2028, fiind considerat arhitectul reconstrucției sportive a clubului.

Despărțirea de Zeljko Kopic, produsă după 2 ani, 6 luni și 5 zile, închide un capitol aparte pentru Superligă. Practic, în numai trei luni, campionatul României a rămas fără primii trei antrenori aflați cel mai mult timp pe banca aceleiași echipe.

Elias Charalambous a stat 2 ani, 11 luni și 7 zile la FCSB

Primul a fost Elias Charalambous, care și-a anunțat demisia de la FCSB pe 7 martie 2026, după ratarea calificării în play-off, punând capăt unei perioade începute în martie 2023.

Antrenorul cipriot a stat pe banca roș-albaștrilor 2 ani, 11 luni și 7 zile, perioadă în a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României.

Robert Ilyeș s-a despărțit de Csikszereda după 3 ani, 2 luni și 12 zile

La finalul sezonului a urmat Robert Ilyeș. Tehnicianul care a promovat-o pe Csikszereda și a reușit menținerea în Superligă a ales să încheie colaborarea cu formația din Miercurea Ciuc, după un mandat de 3 ani, 2 luni și 12 zile.

„Mi-a fost clar, de multă vreme, că modul în care vedeam eu fotbalul nu era compatibil cu cel al clubului. Adică eu voiam mai mult, știu că pot mai mult. Aveam însă nevoie de jucători de valoare, să fac o echipă cum voiam eu, să pot aduce jucători cu calități care să se muleze pe viziunea mea”, a explicat Robert Ilyeș motivele despărțirii de Csikszereda.

Astfel, cei trei antrenori care conduceau detașat clasamentul longevității în Liga 1 la începutul primăverii nu se mai află astăzi pe băncile echipelor lor.

340 de zile este durata medie a unui mandat de antrenor la un club din Superliga de fotbal a României, potrivit unui studiu publicat, în aprilie 2025, de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive)

Florin Maxim intră direct în topul longevității cu 4 ani, 11 luni și 4 zile

Ierarhia celor mai longevivi antrenori pentru startul noului sezon va suferi schimbări majore în top.

În fruntea noii configurații va intra direct Florin Maxim (45 de ani), odată cu promovarea Corvinului în Superligă, tehnicianul hunedorean acumulând 4 ani, 11 luni și 4 zile la cârma echipei sale.

Florin Maxim îl depășește astfel pe Bogdan Andone, care urma după Zeljko Kopic. Antrenorul revelație al sezonului trecut se află la FC Argeș de 1 an și 8 luni, perioadă din care aproximativ 8 luni au fost petrecute în Liga 2, înainte de promovarea în primul eșalon.

Trei cluburi își caută antrenor

Trei formații importante nu au în acest moment antrenor principal: CFR Cluj, Dinamo și Farul.

Astfel, la începutul noului sezon, aproape un sfert dintre echipe fie și-au schimbat recent antrenorul, fie sunt în plin proces de căutare a unuia.

Cum arată acum clasamentul longevității în Liga 1

Florin Maxim (45 de ani) - Corvinul - 4 ani, 11 luni și 4 zile

- Corvinul - 4 ani, 11 luni și 4 zile Bogdan Andone (51) - FC Argeș - 1 an, 8 luni și 13 zile

- FC Argeș - 1 an, 8 luni și 13 zile Florin Pârvu (51) - FC Voluntari - 1 an, 1 lună și 11 zile

- FC Voluntari - 1 an, 1 lună și 11 zile Adrian Mihalcea (50) - UTA Arad - 1 an

- UTA Arad - 1 an Ovidiu Burcă (46) - Sepsi - 11 luni și 20 de zile

- Sepsi - 11 luni și 20 de zile Cristiano Bergodi (61) - Universitatea Cluj - 7 luni și 13 zile

- Universitatea Cluj - 7 luni și 13 zile Filipe Coelho (45) - Universitatea Craiova - 6 luni și 25 de zile

- Universitatea Craiova - 6 luni și 25 de zile Marius Croitoru (45) - FC Botoșani - 2 luni și 26 de zile

- FC Botoșani - 2 luni și 26 de zile Stjepan Tomas (50) - Oțelul Galați - 2 luni și 19 zile

- Oțelul Galați - 2 luni și 19 zile Mehmet Topal (40) - Petrolul Ploiești - 2 luni și 8 zile

- Petrolul Ploiești - 2 luni și 8 zile Marius Baciu (51) - FCSB - 17 zile

- FCSB - 17 zile Daniel Pancu (48) - Rapid - 9 zile

- Rapid - 9 zile Istvan Szabo (59) - Csikszereda - 2 zile

Florin Pîrvu și Ovidiu Burcă și-au început mandatele în Liga 2. Ambii au promovat cu echipele pe care le pregătesc, FC Voluntari, respectiv Sepsi, și au fost confirmați pe bancă și după accederea în Superligă.

Cei mai longevivi antrenori din istoria primei ligi

Loc Antrenor Perioada Meciuri consecutive în Liga 1 Echipa 1 Florin Halagian 1971–1981 291 FC Argeș Pitești 2 Silviu Ploieșteanu 1957–1967 265 Steagul Roșu Brașov 3 Ilie Oană 1955–1965 239 Petrolul Ploiești

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport