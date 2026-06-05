Au dispărut „decanii” În trei luni, Liga 1 i-a pierdut pe Charalambous, Ilyeș și Kopic, singurii antrenori cu mandate de peste doi ani » Cum arată acum topul longevității
Elias Charalambous (centru), Robert Ilyeș (stânga) și Zeljko Kopic (dreapta)
Superliga

Au dispărut „decanii” În trei luni, Liga 1 i-a pierdut pe Charalambous, Ilyeș și Kopic, singurii antrenori cu mandate de peste doi ani » Cum arată acum topul longevității

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 15:01
  • Superliga a rămas fără primii trei „decani” ai băncilor tehnice din sezonul trecut.
  • După despărțirile de Elias Charalambous și Robert Ilyeș, ieșirea lui Zeljko Kopic de la Dinamo închide lista antrenorilor cu mandate de peste doi ani. Ierarhia continuității s-a schimbat radical.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Superliga intră într-o nouă eră a instabilității pe banca tehnică. După despărțirea dintre Dinamo și Zeljko Kopic, niciun antrenor din primul eșalon nu mai are un mandat care să depășească pragul de doi ani.

„Ne așteaptă din nou Liga 2!” Suporterii lui Dinamo au „explodat” după plecarea lui Kopic: „Nicolescu, poate părăsești și tu incinta!”
Citește și
„Ne așteaptă din nou Liga 2!” Suporterii lui Dinamo au „explodat” după plecarea lui Kopic: „Nicolescu, poate părăsești și tu incinta!”
Citește mai mult
„Ne așteaptă din nou Liga 2!” Suporterii lui Dinamo au „explodat” după plecarea lui Kopic: „Nicolescu, poate părăsești și tu incinta!”

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo. Croatul era cel mai longeviv antrenor din Liga 1

Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat vineri încheierea colaborării cu tehnicianul croat, cel care preluase echipa în decembrie 2023, într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a „câinilor”.

Paradoxal, despărțirea vine la numai un an și jumătate după ce Dinamo îi acordase încredere totală. În ianuarie 2025, Kopic semnase prelungirea contractului până în vara lui 2028, fiind considerat arhitectul reconstrucției sportive a clubului.

Despărțirea de Zeljko Kopic, produsă după 2 ani, 6 luni și 5 zile, închide un capitol aparte pentru Superligă. Practic, în numai trei luni, campionatul României a rămas fără primii trei antrenori aflați cel mai mult timp pe banca aceleiași echipe.

Elias Charalambous a stat 2 ani, 11 luni și 7 zile la FCSB

Primul a fost Elias Charalambous, care și-a anunțat demisia de la FCSB pe 7 martie 2026, după ratarea calificării în play-off, punând capăt unei perioade începute în martie 2023.

Antrenorul cipriot a stat pe banca roș-albaștrilor 2 ani, 11 luni și 7 zile, perioadă în a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României.

Robert Ilyeș s-a despărțit de Csikszereda după 3 ani, 2 luni și 12 zile

La finalul sezonului a urmat Robert Ilyeș. Tehnicianul care a promovat-o pe Csikszereda și a reușit menținerea în Superligă a ales să încheie colaborarea cu formația din Miercurea Ciuc, după un mandat de 3 ani, 2 luni și 12 zile.

„Mi-a fost clar, de multă vreme, că modul în care vedeam eu fotbalul nu era compatibil cu cel al clubului. Adică eu voiam mai mult, știu că pot mai mult. Aveam însă nevoie de jucători de valoare, să fac o echipă cum voiam eu, să pot aduce jucători cu calități care să se muleze pe viziunea mea”, a explicat Robert Ilyeș motivele despărțirii de Csikszereda.

Astfel, cei trei antrenori care conduceau detașat clasamentul longevității în Liga 1 la începutul primăverii nu se mai află astăzi pe băncile echipelor lor.

340 de zile
este durata medie a unui mandat de antrenor la un club din Superliga de fotbal a României, potrivit unui studiu publicat, în aprilie 2025, de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive)

Florin Maxim intră direct în topul longevității cu 4 ani, 11 luni și 4 zile

Ierarhia celor mai longevivi antrenori pentru startul noului sezon va suferi schimbări majore în top.

În fruntea noii configurații va intra direct Florin Maxim (45 de ani), odată cu promovarea Corvinului în Superligă, tehnicianul hunedorean acumulând 4 ani, 11 luni și 4 zile la cârma echipei sale.

Florin Maxim îl depășește astfel pe Bogdan Andone, care urma după Zeljko Kopic. Antrenorul revelație al sezonului trecut se află la FC Argeș de 1 an și 8 luni, perioadă din care aproximativ 8 luni au fost petrecute în Liga 2, înainte de promovarea în primul eșalon.

Trei cluburi își caută antrenor

Trei formații importante nu au în acest moment antrenor principal: CFR Cluj, Dinamo și Farul.

Astfel, la începutul noului sezon, aproape un sfert dintre echipe fie și-au schimbat recent antrenorul, fie sunt în plin proces de căutare a unuia.

Cum arată acum clasamentul longevității în Liga 1

  • Florin Maxim (45 de ani) - Corvinul - 4 ani, 11 luni și 4 zile
  • Bogdan Andone (51) - FC Argeș - 1 an, 8 luni și 13 zile
  • Florin Pârvu (51) - FC Voluntari - 1 an, 1 lună și 11 zile
  • Adrian Mihalcea (50) - UTA Arad - 1 an
  • Ovidiu Burcă (46) - Sepsi - 11 luni și 20 de zile
  • Cristiano Bergodi (61) - Universitatea Cluj - 7 luni și 13 zile
  • Filipe Coelho (45) - Universitatea Craiova - 6 luni și 25 de zile
  • Marius Croitoru (45) - FC Botoșani - 2 luni și 26 de zile
  • Stjepan Tomas (50) - Oțelul Galați - 2 luni și 19 zile
  • Mehmet Topal (40) - Petrolul Ploiești - 2 luni și 8 zile
  • Marius Baciu (51) - FCSB - 17 zile
  • Daniel Pancu (48) - Rapid - 9 zile
  • Istvan Szabo (59) - Csikszereda - 2 zile

Florin Pîrvu și Ovidiu Burcă și-au început mandatele în Liga 2. Ambii au promovat cu echipele pe care le pregătesc, FC Voluntari, respectiv Sepsi, și au fost confirmați pe bancă și după accederea în Superligă.

Cei mai longevivi antrenori din istoria primei ligi

LocAntrenorPerioadaMeciuri consecutive în Liga 1Echipa
1Florin Halagian1971–1981291FC Argeș Pitești
2Silviu Ploieșteanu1957–1967265Steagul Roșu Brașov
3Ilie Oană1955–1965239Petrolul Ploiești

Citește și

„Am crezut că voi fi dat afară” Chivu, interviu fără perdea după „dubla” cu Inter: „Sunt acuzat de multe, dar îmi apăr echipa până la moarte”
Campionate
12:44
„Am crezut că voi fi dat afară” Chivu, interviu fără perdea după „dubla” cu Inter: „Sunt acuzat de multe, dar îmi apăr echipa până la moarte”
Citește mai mult
„Am crezut că voi fi dat afară” Chivu, interviu fără perdea după „dubla” cu Inter: „Sunt acuzat de multe, dar îmi apăr echipa până la moarte”
Kopic, prima reacție Mesajul croatului după plecarea de la Dinamo: „A venit momentul”
Superliga
11:53
Kopic, prima reacție Mesajul croatului după plecarea de la Dinamo: „A venit momentul”
Citește mai mult
Kopic, prima reacție Mesajul croatului după plecarea de la Dinamo: „A venit momentul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
antrenori liga 1 Robert Ilyes elias charalambous zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro , restanțe neplătite și de 6.000 de lei
Superliga
09:25
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro, restanțe neplătite și de 6.000 de lei
Citește mai mult
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro , restanțe neplătite și de 6.000 de lei
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Stranieri
11:19
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Citește mai mult
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Nationala
10:52
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Citește mai mult
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Superliga
13:00
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Citește mai mult
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:58
LIVE Metz - CSM București, în semfinalele Final Four-ului EHF Champions League » Meci foarte echilibrat la Budapesta
LIVE Metz - CSM București, în semfinalele Final Four-ului EHF Champions League » Meci foarte echilibrat la Budapesta
15:28
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
15:55
„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu
„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu
16:05
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
Top stiri
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Campionate
13:22
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Citește mai mult
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
Campionate
12:37
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
Citește mai mult
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
Campionatul Mondial
12:09
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante, înainte de Mondial
Citește mai mult
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
B365
04.06
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
Citește mai mult
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 32 rapid 7 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
06.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share