Scandal înainte de Mondial FOTO. James Rodriguez, criticat dur după ce ar fi ignorat-o pe fiica președintelui Columbiei: „Laș și plângăcios!”

James Rodriguez (34 de ani), căpitanul naționalei Columbiei la Cupa Mondială din 2026, a ajuns în centrul unei controverse în țara sa natală, după un episod petrecut la ceremonia de predare a drapelului național înaintea plecării echipei spre Statele Unite.

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Momentul a avut loc în cadrul unui eveniment oficial la care a participat președintele Columbiei, Gustavo Petro, alături de fiica sa, Antonella, în vârstă de 17 ani.

James Rodriguez, criticat după ce ar fi refuzat să facă o fotografie cu fiica președintelui Columbiei

Adolescenta i-ar fi cerut lui James Rodriguez să facă o fotografie cu ea, însă fotbalistul a continuat să salute celelalte persoane aflate pe scenă și nu ar fi răspuns solicitării ei, conform marca.com.

Evenimentul a fost organizat înaintea plecării selecționatei Columbiei spre Statele Unite, unde echipa își continuă pregătirea pentru Cupa Mondială. Columbia va disputa ultimul amical înaintea turneului final contra Iordaniei, pe 7 iunie, la San Diego.

În timpul ceremoniei, jucătorii au urcat pe scenă pentru a primi o pălărie specială din partea președintelui Petro, iar mai mulți fotbaliști au fost sobri și reținuți în timpul evenimentului.

Las caras lo dicen todo. pic.twitter.com/rrtspFG0xX — Pala (@SterlingPablo) June 4, 2026

În fotografia oficială, James Rodríguez, căpitanul Columbiei, a stat mai retras.

Atmosfera sobră de la ceremonie a fost remarcată și mai mult prin comparație cu imaginile apărute ulterior, de pe scările avionului spre San Diego. Acolo, fotbaliștii au pozat zâmbitori înaintea ultimului amical de pregătire pentru Cupa Mondială, contra Iordaniei.

Incidentul dintre James Rodriguez și Antonella Petro a provocat reacții dure, inclusiv din partea unor politicieni apropiați de zona guvernamentală.

Heidy Sanchez, consilieră municipală din Bogota, a criticat atitudinea jucătorilor și a avut un mesaj direct la adresa căpitanului Columbiei.

Antonella este o fată căreia îi place fotbalul, pasiunea ei de a-și lua rămas-bun de la națională era sinceră, nu trebuiau să fie niște ticăloși. James Rodriguez, atât de curajos cu o fată, dar atât de laș și plângăcios pe teren. Și dumneavoastră sunteți tată și sunt sigură că nu ați vrea niciodată ca fiica dumneavoastră să treacă printr-un refuz atât de urât. Heidy Sanchez, consilieră municipală din Bogotá

Tricoul naționalei, motiv de scandal politic în Columbia înainte de Mondial

Pe 31 mai, în Columbia a fost organizat primul tur al alegerilor prezidențiale, iar țara e foarte polarizată politic. În mijlocul campaniei electorale, tricoul galben al naționalei, care în mod normal ar trebui să fie un simbol pentru toți columbienii, a devenit subiect politic.

Candidatul de dreapta Abelardo de la Espriella și susținătorii lui au început să folosească tricoul Columbiei la mitinguri și în campanie, ca semn de patriotism. Tabăra de stânga, apropiată de actualul președinte Gustavo Petro, a acuzat că dreapta încearcă să „confişte” simbolul naționalei.

O instanță din Bogota a decis provizoriu ca Abelardo de la Espriella și mișcarea sa politică să nu mai folosească tricoul naționalei Columbiei ca simbol de campanie, conform elpais.com.

Tensiunea a fost amplificată de faptul că, la ceremonie, Gustavo Petro și fiica sa au purtat tricourile naționalei Columbiei, într-un moment în care folosirea acestui simbol devenise deja subiect de dispută politică.

Senatoarea conservatoare Maria Fernanda Cabal a criticat situația și a susținut că simbolurile naționale nu ar trebui folosite selectiv.

Unii sunt dezlănțuiți și folosesc puterea judiciară pentru a influența procesul electoral. Aici pare că singurii care pot folosi tricoul naționalei Columbiei sunt Petro și camarazii lui din guvern. Tricoul naționalei nu este pentru uzul exclusiv al nimănui, iar niciun judecător al Republicii nu poate împiedica libera exprimare și libera dezvoltare a personalității fiecăruia. Aceasta nu este o dictatură, așa cum vor Petro și Cepeda. Maria Fernanda Cabal

Gustavo Petro nu a comentat direct episodul legat de James Rodriguez și fiica sa. Președintele a transmis, în schimb, un mesaj de susținere pentru echipa națională după ceremonia de predare a drapelului.

Columbia revine la Cupa Mondială după ce a ratat calificarea la ediția din 2022, iar James Rodriguez va fi unul dintre liderii echipei lui Nestor Lorenzo.

Selecționata sud-americană face parte din grupa K, alături de Uzbekistan, RD Congo și Portugalia.

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