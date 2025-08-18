„Rapidul slab, FCSB-ul proști” Reacție acidă după remiza din derby: „Cred că s-a lovit la cap! Și-au bătut joc”

RAPID - FCSB 2-2. Marius Baciu (50 de ani), fost căpitan la Steaua, l-a criticat aspru pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru gafa din prelungirile partidei: „Cred că s-a lovit la cap!”.

În minutul 79 al partidei de pe Arena Națională, Ngezana s-a înălțat peste apărătorii adverși și a trimis în transversală cu o lovitură de cap. Putea face 3-0.

Ulterior, fundașul sud-african a pierdut un duel cu Koljic la primul gol al giuleștenilor ('83) și comis o gafă uriașă în minutul 90+1, când a fost deposedat de Borza, iar același Koljic a făcut 2-2.

RAPID - FCSB 2-2 . Marius Baciu: „Pentru Rapid e bulan și prostia lui Ngezana”

„Rapidul slab şi FCSB-ul proşti. Nu i-am văzut niciodată aşa de naivi. Ngezana cred că s-a lovit la cap acolo când a dat în bară. N-ai cum, chiar dacă e corect, când te pui între ei şi poartă. Şi golul ăsta i l-aş pune în cârcă, tot lui.

Koljic a făcut exact ce a trebuit să facă (n.r. la golul de 2-2). E un noroc şi o prostie a FCSB-ului. Nu ai cum. Şi-au bătut joc de acest meci. Pentru Rapid e bulan şi prostia lui Ngezana”, a spus Baciu la Prima Sport.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

