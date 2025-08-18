„Rapid nu a creat nimic!” Charalambous vede și partea plină a paharului, după remiza din derby: „Jucătorii încep să-și intre în formă”

RAPID - FCSB 2-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a explicat că jucătorii săi s-au relaxat prea devreme.

Tehnicianul cipriot e sigur că FCSB va arăta mai bine la meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

FCSB a obținut un singur punct în ultimele patru etape din Liga 1, însă Charalambous consideră că echipa arată din ce în ce mai bine.

RAPID - FCSB 2-2 . Elias Charalambous: „Am fost echipa mai bună”

„Am controlat jocul până am primit primul gol, nu au reușit să ajungă în careul nostru, nu au creat nimic, am fost foarte organizați, e păcat de efortul pe care l-au depus jucătorii, am pierdut două puncte, cred că am fost echipa mai bună de pe teren.

Dar în fotbal meciul se termină după minutul 95, dacă faci greșeli în ultimele minute plătești pentru ele. Am avut șansa să facem 3-0, a fost ghinion pentru noi. Nu ne așteptam să fie așa pe final, am fost foarte concentrați în primele 83 de minute, iar apoi parcă am fost relaxați.

Siyabonga (n.r. Ngezana) e trist, nu vrea să facă asemenea greșeli, dar fotbalul e un joc al greșelilor, se întâmplă, speram să nu se întâmple pentru noi.

Lixandru s-a prezentat foarte bine, e un jucător foarte bun, nu a jucat mult din cauza accidentării, dar are calitate. Dacă eliminăm ultimele 7-8 minute ale meciului, evoluția noastră a fost foarte bună, din nefericire nu am luat toate punctele.

Dennis (n.r. Politic) e un jucător care își face treaba oriunde l-am pune în teren, e inteligent și încearcă să facă lucrurile bine, poate juca în mai multe poziții”, a spus Charalambous la Digi Sport.

Charalambous: „Jucătorii încep să-și intre în forma obișnuită”

Pentru FCSB urmează turul „dublei” cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, joi, de la ora 21:45.

„Trebuie să ne refacem, vom încerca să ne calificăm în Europa League, această echipă a arătat și anul trecut și astăzi că are valoare, acești jucători pot realiza multe lucruri bune, avem un meci dificil în Scoția, dar avem șansa noastră de a trece mai departe.

Simt că ușor-ușor ajungem la nivelul nostru obișnuit, a trecut mult timp, dar băieții aceștia nu au uitat să joace, au valoare, observ că încep să-și intre în formă”.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport