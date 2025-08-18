„De 11 luni mă chinui zi de zi!” Lixandru, cel mai bun jucător de la FCSB în remiza cu Rapid: „Credeați că am uitat fotbalul?” +13 foto
Mihai Lixandru (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
„De 11 luni mă chinui zi de zi!” Lixandru, cel mai bun jucător de la FCSB în remiza cu Rapid: „Credeați că am uitat fotbalul?”

Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 18.08.2025, ora 00:16
Actualizat: 18.08.2025, ora 00:48
  • RAPID - FCSB 2-2. După foarte mult timp, Mihai Lixandru (24 de ani) a fost integralist la campioana României și a înscris un gol important: „Credeați că am uitat fotbalul?”.
  • Mijlocașul a vorbit și despre gafa comisă de coechipierul Siyabonga Ngezana (27 de ani).

O ruptură a ligamentelor încrucișate l-a ținut departe de teren pe Lixandru în perioada octombrie 2024 - aprilie 2025. A revenit treptat, iar duminică a marcat primul său gol după o așteptare de 394 de zile.

RAPID - FCSB 2-2. Mihai Lixandru: „Doar eu știu prin ce am trecut”

„Sincer, nu am apărut chiar de nicăieri, de 11 luni mă chinui zi de zi, doar eu știu prin ce am trecut și cât am muncit în aceste 11 luni.

Mă bucur că am terminat meciul, am jucat 90 de minute după 11 luni, e un aspect important. Cum a zis și Tănase, «Credeați că am uitat fotbalul?».

Am nevoie de meciuri, sunt un jucător 100% sănătos, nu mai am nicio problemă medicală”, a spus Lixandru la Digi Sport.

Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (9).jpg
Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB Captura Prima Sport (9).jpg

Golul lui Lixandru in Rapid - FCSB
Mihai Lixandru, despre gafa lui Ngezana: „Se întâmplă!”

Koljic a egalat pentru Rapid în minutul 90+2, după o fază la care Ngezana a pierdut mult prea ușor mingea în fața lui Borza. Lixandru nu e supărat pe colegul său.

„Ce era mai important, victoria în această seară, ne-a scăpat în prelungiri.

Se întâmplă, a fost o greșeală, avem nevoie de Ngezana în continuare, e un jucător foarte important pentru noi, suntem alături de el și o luăm împreună această greșeală pe final de meci și mergem înainte.

Cred că nu am făcut un meci rău, am avut atitudine și organizare bună, s-a văzut dorința de a câștiga.

Nu e ușor să joci din trei în trei zile, deplasări, am ajuns după meciul din Kosovo la 5 dimineața în bază, nopți pierdute, se dă programul peste cap, dar s-a văzut în primul rând că avem foame de rezultate și echipa asta are valoare, nu s-a pierdut.

La fotbal se întâmplă, au fost foarte multe mingi pe care Ngezana le-a gestionat perfect, acum s-a întâmplat, nu e niciun fel de problemă, suntem alături de el și e un jucător foarte important.

E un jucător care pune suflet, îi pare și lui rău, dar noi suntem alături de el și până la urmă cu toții am trecut prin momente de genul.

Mergem încrezători (n.r. în Scoția, pentru meciul cu Aberdeen). Calificarea în Europa League e obiectivul principal, mergem 100% montați, uităm ce s-a întâmplat în seara asta și trebuie să câștigăm”, a mai spus mijlocașul.

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB
+59 Foto
VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

fcsb 96 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 49 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 4

