Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show": „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune"
Radu Naum (foto: GOLAZO.ro)
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show": „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune"

alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 11:37
  • Radu Naum a povestit, la podcastul TOP LEVEL, despre scurta sa aventură în zona modernă a televiziunii.
  • În urmă cu mulți ani, alături de Radu Banciu, Naum a avut o emisiune numită „Razii de noapte”, la B1. Ce i-a transmis conducerea postului după doar două luni, în rândurile de mai jos.

Mai ține Radu Naum legătura cu Radu Banciu? Editorialistul GOLAZO.ro a răspuns la această întrebare și a povestit despre proiectul în care intrase după perioada petrecută la GSP TV.

Citește și
Radu Banciu da, Radu Naum nu. De ce nu a mers proiectul tip „Late night show” „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”

Acum vreo 15 ani ai încercat o zonă mondenă, dacă pot să spun așa, cu „Razii de noapte”. A fost foarte scurtă. Ce s-a întâmplat? Adică, nu ți-a plăcut?

Nu, a fost terminată de post, cum ar veni.

captură foto: cotidianul.ro captură foto: cotidianul.ro
captură foto: cotidianul.ro

Te atrăgea ce făceai?

Era un late night show. Când am plecat de la GSP TV am mers la B1, cu Radu Banciu. Ieșiserăm din Turul Franței, pentru că eu avusesem proiectul cu GSP TV și nu mai puteam să comentez. Și da, au vrut să facă o chestie. ț

Oancea, care plecase la Antena 1, a vrut să facă la B1 ceva, un late night cu noi, cu invitați. Acolo, Florin Piersic Junior a ieșit din emisiune, a aruncat microfonul. S-a enervat, nu știu pe ce, cred că pe un apelativ.

A ținut vreo două luni emisiunea, după aia am plecat. Aveam eu un scurt text la început, așa, gen de late night.

După aceea, Banciu stătea pe canapea. Mi-a plăcut. Am mai revăzut câteva lucruri. Era complicat. Trebuia să ai invitat în fiecare seară. Nu prea aveam noi o echipă așa ... Dar cei de pe lângă noi s-au străduit tare.

Aveam și un band la un moment dat. Toți au fost foarte OK acolo. S-au străduit tare, tare să iasă povestea respectivă. Dar nu avea audiențele... Nu rele, dar nu atât de bune. Și l-au păstrat pe Banciu. El a continuat cu un soi de ce face și acum. El a rămas și mie mi s-a spus că trebuie să degajez locul.

După două luni. Doar atât a durat, nu?

(...) Eu aș fi continuat-o. Dar nu a fost decizia mea.

Cu Radu Banciu (...) nu mai ții legătura?

Nu. Nu e o chestie voită, dar e o chestie care s-a întâmplat.

Radu Naum, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro. A vorbit, printre altele, despre:

VIDEO. Radu Naum, în episodul 6 al podcastului TOP LEVEL

