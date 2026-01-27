Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Răzvan Sava FOTO: IMAGO
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.01.2026, ora 11:07
Actualizat: 27.01.2026, ora 11:08
  • Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, ar putea reveni în Liga 1.

Deși a început sezonul ca titular în poarta formației din Serie A, Sava și-a pierdut locul în echipa de start și este aproape de plecarea de la Udinese.

Răzvan Sava ar putea ajunge la Rapid

Transferat în vara anului 2024 de Udinese de la CFR Cluj, Răzvan Sava ar putea reveni în campionatul României.

Conform tuttomercatoweb.com, Sava nu a fost în lot pentru partida din weekend cu Hellas Verona, scor 2-1, tocmai din cauza faptului că se poartă negocieri pentru plecarea acestuia de la echipă.

Aceeași sursă scrie că Rapid, ocupanta locului secund în acest moment în Liga 1, ar fi interesată să-l readucă pe portar în România.

În acest moment, giuleștenii au în lot trei portari, pe Marian Aioani, Dejan Iliev și Adrian Briciu, cel din urmă fiind junior format în academia clubului.

2,5 milioane de euro
plătea Udinese pentru transferul lui Sava de la CFR Cluj, în august 2024

În actualul sezon, Sava a apărat poarta lui Udinese în zece meciuri, în Serie A și Cupa Italiei, fiind titular la începutul sezonului.

Din momentul transferului la Udinese, Răzvan Sava a jucat 23 de meciuri, interval în care a primit 34 de goluri și a reușit să țină poarta intactă în șase meciuri.

