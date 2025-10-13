Poli Iași ar urma să își schimbe antrenorul după rezultatele slabe obținute în startul sezonului de Liga 2.

După retrogradarea echipei de la finalul sezonului trecut, conducătorii de la Poli Iași l-au reinstalat la echipă pe Tony da Silva, cel care a condus formația ieșeană și în Liga 1 timp de 5 luni.

Marius Croitoru l-ar putea înlocui pe Tony la Poli Iași

După ce Poli a început rău campionatul în liga secundă s-a scris că Tony ar putea fi demis. Cu toate acestea, tehnicianul portughez a fost reconfirmat, însă înfrângerea cu Concordia Chiajna, scor 0-2, pare că a umplut paharul la trupa din Copou.

Conform digisport.ro, dacă moldovenii vor încheia colaborarea cu Tony, prima variantă de antrenor luată în calcul este Marius Croitoru.

Croitoru le-a mai pregătit până în acest moment pe FC Botoșani, FCU Craiova și FC Argeș, cele mai bune performanțe ca tehnician obținându-le la trupa din Botoșani.

Poli Iași, parcurs neașteptat în Liga 2

După primele 9 etape disputate, Poli Iași se clasează pe poziția #11 a ligii secunde, cu doar 14 puncte acumulate. Moldovenii au pierdut în ultima etapă, scor 0-2 în fața Concordiei Chiajna, o formație cu pretenții la nivelul eșalonului secund.

Deși obiectivul Iașului a fost acela de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc, „alb-albaștrii” sunt departe, aflându-se la 3 puncte de ultima formație clasată pe loc de play-off, Steaua București.

După pauza cauzată de meciurile echipelor naționale, ieșenii vor juca pe teren propriu împotriva celor de la CS Dinamo, echipă nou-promovată care ocupă în acest moment locul 17.

FOTO: Tony da Silva la partida FC Bacău - Poli Iași 1-2

