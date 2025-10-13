Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, și-a anunțat plecarea de la formația feroviară.

Cristi Balaj a devenit președinte al formației clujene pe 4 noiembrie 2021, înlocuindu-l pe Marian Copilu, cel care condusese echipa spre succesele la rând din campionat începând cu anul 2017.

Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj!

Fostul arbitru a anunțat că va pleca de la CFR Cluj, după ce a decis împreună cu Ioan Varga să încheie colaborarea. Înțelegerea dintre cei doi urmează să fie parafată în următoarele zile.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes.

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a transmis Balaj, conform fanatik.ro.

Ioan Varga: „Îmi pare rău pentru el”

Finanțatorul celor de la CFR Cluj a vorbit despre plecarea lui Balaj de la club.

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii.

Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Ioan Varga.

2 trofee a câștigat Balaj ca președinte al CFR-ului. Campionatul în 2022 și Cupa României în sezonul trecut.

