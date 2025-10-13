Dan Petrescu (57 de ani) a oferit noi detalii despre situația în care se află, la aproape două luni distanță după plecarea de la CFR Cluj.

Fostul tehnician al ardelenilor a transmis că a refuzat mai multe oferte primite în ultima vreme, fiind convins că momentan are nevoie de o pauză.

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj în urmă cu două luni, după eșecul 2-7 cu Hacken din Conference League. Pe lângă eliminarea din Europa, acesta a explicat că decizia a venit și din cauza unor probleme de sănătate.

Dan Petrescu: „Nu plec nicăieri nici dacă îmi dau 10 milioane de euro”

Ieșit din circuit din august, tehnicianul nu duce lipsă de oferte, nu e însă tentat să revină.

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu, potrivit gsp.ro.

„Fac ce n-am făcut toată viața”

Tehnicianul a vorbit despre programul pe care îl are în pauza pe care și-a impus-o:

„Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin”.

Petrescu a evitat întrebările despre problemele de sănătate pe care le are: „Nu vreau să intru în detalii, dar sunt OK”.

Petrescu a avut până acum patru mandate pe banca ardelenilor. Alături de „feroviari” a câștigat 4 titluri și o Cupă, fiind de departe cel mai titrat antrenor din istoria clubului.

