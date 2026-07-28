FC BOTOȘANI - RAPID 1-1. Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul moldovenilor, a vorbit despre remiza dramatică obținută de echipa sa.

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Condusă cu 1-0 după golul marcat de Petrila în finalul primei reprize, FC Botoșani a reușit să restabilească egalitatea în prelungirile partidei, după un penalty transformat de Sebastian Mailat.

Inițial, jucătorul moldovenilor ratase, dar lovitura de pedeapsă s-a repetat, după ce Grameni a intrat în careu înainte de execuție.

FC BOTOȘANI - RAPID 1-1 . Croitoru: „Cu aceeași atitudine și în deplasare, am termina lejer în primele șase”

Tehnicianul moldovenilor a lăudat atitudinea elevilor săi din repriza secundă și își dorește ca ei să arate aceeași determinare și în partidele din deplasare.

„O partidă grea, împotriva unui adversar foarte bun. Când îți permiți să faci șase schimbări în primul «11», înseamnă că ai un lot valoros și foarte numeros. O primă repriză în care pot spune că au avut un plus de agresivitate.

Am terminat repriza cu un gol primit din autul nostru. N-am apucat să văd faza, dar am avut impresia, în direct, că a fost o pasă înceată la portar, apoi acea deviere și a ieșit golul.

A doua repriză a fost în totalitate a noastră. Cam asta vreau, asta îmi doresc de la echipa mea. Cred că și suporterii își doresc să-și vadă echipa dominând fiecare adversar, indiferent de nume.

Dacă am avea aceeași determinare și în deplasare, cred că Botoșani ar putea termina în primele șase echipe din România, fără niciun fel de probleme. Avem niște jucători fantastici”, a declarat Croitoru la Prima Sport.

Marius Croitoru: „Asta mi-a zis Marian Barbu”

Croitoru a urmărit finalul partidei din tribune, după ce a fost eliminat pentru proteste vehemente la faza la care Marian Barbu a acordat, în cele din urmă, penalty pentru FC Botoșani.

„Marian Barbu mi-a spus că am părăsit spațiul tehnic. Eu i-am zis: «Ok, greșeala mea». De unde eram eu s-a văzut perfect cum l-a tras de tricou”, a adăugat Croitoru.

Faza după care FC Botoșani a primit penalty cu Rapid/ Foto: captură Prima Sport

Marius Croitoru: „Am rămas surprins de Mitrov”

Croitoru a fost întrebat și despre gestul făcut de Zoran Mitrov. Schimbat în minutul 75 al partidei cu Jovan Markovic, extrema dreapta a refuzat să dea mâna cu antrenorul său și a făcut o criză de nervi pe marginea terenului.

„El mi-a zis mie că nu mai poate. Am o relație extrem de bună cu toți jucătorii și am rămas surprins de gestul pe care l-a făcut când am fost să dau mâna cu el. Până la urmă, sunt trăirile fiecăruia.

Am jucat și eu fotbal. Pentru mine n-are nicio importanță. Important este să fie același băiat pe care eu îl cunosc.

Gestul poate fi interpretat, dar eu știu ce om este, ce sentimente are față de mine. Știu cât de mult crede în mine, ca om și ca antrenor. Te mai întâlnești și cu astfel de situații.”, a concluzionat Croitoru.

Sebastian Mailat: „E un aer aparte. Oricui îi este greu să plece de aici cu toate cele trei puncte”

„Șeptarul” moldovenilor a vorbit și el despre remiza cu Rapid.

„O partidă dificilă, cu o echipă bună, de play-off, cu un buget mult mai mare decât al nostru. Cred că rezultatul a fost, oarecum, echitabil.

O primă repriză a fost a lor, a doua a noastră. Per total, ne bucură acest punct. Ne gândim mai departe. De mâine dăm drumul la treabă”, a declarat Mailat pentru sursa citată.

Extrema stângă de la FC Botoșani a vorbit și despre faza penalty-ului.

„Pur și simplu am ratat, cum se poate întâmpla oricărui jucător. Mă bucur că s-a repetat. Mi-am asumat să bat din nou, am marcat și asta a fost”.

Întrebat ce a schimbat FC Botoșani la pauză, Mailat a răspuns:

„Cred că, în prima repriză, n-am reușit să ținem destul de mult de minge, așa cum ne propunem la fiecare meci. Știam că, în repriza a doua, vor face pasul înapoi.

Fiecare echipă care vine la Botoșani și are scorul în favoarea ei procedează așa. E un aer aparte. Oricui îi este greu să plece de aici cu toate cele trei puncte”, a concluzionat Mailat.

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