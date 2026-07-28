„Aici e de lucru cel mai mult”  Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor +7 foto
Daniel Pancu. Foto: Sport Pictures
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„Aici e de lucru cel mai mult” Daniel Pancu, după victoria scăpată printre degete de Rapid » Ce spune despre penalty-ul botoșănenilor

alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 00:15
  • FC Botoșani - Rapid 1-1. Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după ce echipa sa a ratat victoria în minutele de prelungire ale partidei.
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Tehnicianul giuleștenilor a făcut o analiză rapidă, la cald, asupra greșelilor care au dus la acest rezultat, pe care îl consideră, până la urmă, unul corect.

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FC Botoșani - Rapid 1-1. Daniel Pancu: „E un rezultat echitabil”

„Un rezultat echitabil, până la urmă. Am avut o primă repriză foarte bună. După care, normal, adversarii, jucând acasă, cu publicul, poate și împinși ușor de la spate, au venit și au creat ocazii.

Două schimbări le-am făcut forțat, dar cred că puteam face mai mult. Ne-au lăsat destule spații, am venit cu jucători proaspeți de pe bancă. Mingea n-am mai ținut-o deloc în terenul lor.

Le-am dat posibilitatea și ocazia să intre cu multe mingi în careul nostru. Până la urmă, inevitabilul s-a produs. Cred că este un rezultat echitabil.

Sigur, suntem la început, avem multe lucruri de corectat, de îmbunătățit, pentru că facem greșeli simple, neprovocate. Plus retragerea asta, pentru că asta vine din mental și cred că aici e de lucru cel mai mult, la mental”, a declarat Pancu, după meci, la Prima Sport.

FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg
FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg

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Daniel Pancu: „Nu cred că se impunea penalty, dacă mă întrebați pe mine”

Întrebat despre penalty-ul din care Botoșani a egalat pe finalul partidei, tehnicianul giuleștenilor a transmis:

„Faza e o greșeală în lanț, pentru că e o respingere în centru a lui Sălceanu, care nu trebuia să existe sub presiunea adversarului. Normal te duci cu ea în lateral.

A doua, la Markovic știi trebuie să stai tot timpul pe picioare, pentru că are fenta asta de pe stângul, pe dreptul. Am vorbit după meci cu Omar, știa ce trebuie să facă. Adică doar trebuia să stea, dar s-a dus după fentă.

Markovic a intrat de pe stângul, pe dreptul, șut la poartă și apoi la Pașcanu e o ținere reciprocă. Acolo nu cred că se impunea penalty, dacă mă întrebați pe mine, nu știu dacă mai ajungea jucătorul de la Botoșani (n.r. - la minge).

Apoi ratează penalty-ul și se repetă. Vă spun doar ce am văzut eu de pe margine”.

Cât despre situația lotului și dacă mai așteaptă transferuri pe vreun post, Pancu a transmis:

„E important să-mi cunosc jucătorii, repet, în condițiile competiției, pentru că nu îi cunosc în condiții de joc. 

Perioada de transferuri e deschisă până în septembrie, deci nu putem să renunțăm la jucători fără să-i văd la jocurile oficiale. Cu siguranță vor mai veni jucători”.

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