Final incendiar de meci! FC Botoșani - Rapid 1-1 » De ce s-a repetat penalty-ul acordat în prelungiri +7 foto
Botoșani - Rapid. Foto: Sport Pictures
Superliga

Final incendiar de meci! FC Botoșani - Rapid 1-1 » De ce s-a repetat penalty-ul acordat în prelungiri

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 19:56
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 10:05
  • Botoșani - Rapid 1-1. Remiză în ultimul meci al rundei, după un final incredibil.
  • Sebastian Mailat a adus un punct pentru moldoveni, cu un penalty transformat în prelungiri.
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Prima repriză a început cu ocazii mari la poarta lui Anestis. Kramer a lovit bara în minutul 4, după o centrare perfectă a lui Petrila, iar apoi Ciobotariu a trecut și el pe lângă gol.

Moldovenii au răspuns cu două ocazii imense. Mitrov a șutat violent de la marginea careului, însă Aioani a intervenit incredibil, iar apoi Pașcanu a salvat miraculos de pe linia porții, la șutul lui Diarra.

Rapid a dat lovitura în finalul primei reprize, prin Petrila, care a plasat un șut de mare rafinament la colțul lung al porții lui Anestis, de la marginea careului.

FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg
FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (7 imagini)

FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
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FC Botoșani - Rapid 1-1. Final incendiar pe Municipal

Partea secundă nu a avut aceeași intensitate, cu ocazii mărunte, însă finalul de meci a fost unul incendiar.

Botoșani a primit un penalty în minutul 87, după un fault comis de Pașcanu asupra lui Dumiter în fața porții, însă doar după ce Marian Barbu a revăzut faza la monitorul VAR, luând apoi decizia de a-l elimina pe fundașul rapidist.

Sebastian Mailat a executat în stânga lui Aioani. Portarul Rapidului a ghicit colțul și a respins mingea în interiorul careului.

Ongenda (FC Botoșani) și Grameni (Rapid) au alergat umăr la umăr spre balon, primul să înscrie, al doilea să-și salveze echipa. Mijlocașul giuleștean a jucat primul mingea și a trimis-o în corner.

Bucuria rapidiștilor a fost de scurtă durată, deoarece centralul Marian Barbu a dictat repetarea loviturii de la 11 metri.

Arbitri din camera VAR, Florin Andrei și Andrei Chivulete, i-au semnalat acestuia că Grameni, jucătorul care a trimis în afara terenului mingea respinsă de portar intrase în careu înaintea execuției.

Mailat a executat din nou și a transformat, de această dată fără emoții, aducând un punct pentru echipa sa.

Ce spun Legile Jocului despre faza respectivă:

Conform Regulii 14 (Lovitura de la 11 metri) din manualul IFAB, simpla pătrundere timpurie a jucătorilor în careu nu mai duce automat la oprirea jocului decât dacă aceștia au un impact direct asupra fazei.

În această fază din finalul meciului, analiza regulamentară se împarte în două aspecte esențiale:

  • De ce s-a repetat penalty-ul: Atât Grameni (apărare), cât și Ongenda (atac) au încălcat linia careului înainte ca Mailat să lovească mingea.
  • Deoarece Grameni a ajuns primul și a respins mingea în corner, apărarea a avut impactul direct asupra fazei. Încălcarea comisă de giuleștean a anulat șansa de gol a Botoșaniului, motiv pentru care decizia corectă a fost repetarea loviturii.
  • Ce se întâmpla dacă înscria Ongenda: Dacă mijlocașul Botoșaniului ar fi ajuns primul la minge și ar fi marcat, lovitura de pedeapsă tot s-ar fi repetat.

    Motivul este că atât Ongenda (atac), cât și Grameni (apărare) pătrunseseră în careu înainte de execuție, iar ambii au avut un impact direct asupra fazei.

    Conform Regulii 14 IFAB, în cazul unei pătrunderi simultane a jucătorilor ambelor echipe care influențează rezultatul fazei, sancțiunea este repetarea loviturii de la 11 metri, indiferent dacă mingea intră sau nu în poartă.
Final incendiar de meci! FC Botoșani - Rapid 1-1 » De ce s-a repetat penalty-ul acordat în prelungiri Final incendiar de meci! FC Botoșani - Rapid 1-1 » De ce s-a repetat penalty-ul acordat în prelungiri

FC Botoșani - Rapid 1-1

  • Au marcat: Petrila (45) / Mailat (90+1 pen.)

Final de meci.

Min. 90+1 - Gol Botoșani! Mailat execută din nou și transformă de această dată.

Min. 90 - Se repetă lovitura de la 11 metri, după ce Grameni a intrat în careu înainte de execuție:

FC Botoșani - Rapid, penalty-ul este repetat pentru că Grameni era în careu. Captură Prima Sport.jpg
FC Botoșani - Rapid, penalty-ul este repetat pentru că Grameni era în careu. Captură Prima Sport.jpg

Galerie foto (7 imagini)

FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
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Min. 88 - Mailat ratează penalty-ul! Aioanei intervine incredibil.

Min. 87 - Penalty pentru Botoșani, după ce Barbu a revăzut faza la monitorul VAR. Aleandru Pașcanu, eliminat!

Min. 84 - Moldovenii cer penalty după un fault al lui Pașcanu în propriul careu. Marius Croitoru a văzut cartonașul roșu pe bancă.

Min. 84 - Miron ia galben pentru proteste.

Min. 83 - Iese Petro și intră Bodișteanu la Botoșani, în timp ce la Rapid este înlocuit Ciobotariu cu Graovac.

Min. 80 - Galben pentru Pașcanu.

Min. 76 - Galben pentru Ilaș.

Min. 67 - Bubanja a avut o acțiune pe partea dreaptă, l-a depășit pe Anestis, însă șutul său se oprește în plasa laterală.

Min. 62 - Ies Petrila, Jambor și Moruțan, intră Kamara, Burmaz și El Sawy.

Min. 55 - Galben pentru Ciobotariu.

Min. 53 - Iese Vulturar, intră Dobre.

Min. 46 - A început repriza secundă. Au ieșit Creț și Papa, au intrat Bayeye și De Vega.

Pauză la Botoșani.

Min. 45 - Gol Rapid! Petrila deschide scorul cu o superexecuție, plasată perfect la colțul lung.

Min. 40 - Galben pentru Kramer, după un fault dur asupra lui Dumiter.

Min. 33 - Ocazie colosală pentru Botoșani! Diarra lovește mingea din cădere, după o respingere a lui Aioani, însă Pașcanu scoate de pe linia porții!

Min. 24 - Galben pentru Papa.

Min. 23 - Galben pentru Vulturar.

Min. 17 - Botoșani răspunde imediat! Mitrov trimite o „rachetă” de la marginea careului, însă Aioani intervine incredibil și respinge în corner.

Min. 16 - O nouă ocazie mare pentru giuleșteni. Ciobotariu a pătruns în careu pe partea dreaptă, a încercat să trimită la colțul lung, însă finalizarea nereușită a făcut ca mingea să treacă mult pe lângă poartă.

Min. 4 - Ocazie imensă pentru Rapid. Petrila centrează din lovitură liberă, însă lovitura de cap a lui Kramer lovește bara transversală.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diarra, Creț - Papa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter
  • Rezerve: Gurău, Bayeye, Diaw, Sadiku, Țigănașu, De Vega, Denis, Bodișteanu, Markovic, Kovtaliuk, Sodoroc
  • Antrenor: Marius Croitoru
  • Rapid: Aioani - Ciobotariu, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Vulturar, Bubanja, Grameni - Moruțan, Jambor, Petrila
  • Rezerve: Ungureanu, Senciuc, Graovac, Ignat, Celik, Niculcea, A. Șucu, Dobre, El Sawy, Kamara, Burmaz, Kodor
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Stadion: Municipal, Botoșani
  • Arbitru: Barbu Marian A1: Corb Ioan Alexandru, A2: Badea Marius, VAR: Andrei Florin, AVAR: Chivulete Andrei

Marius Croitoru: „Am dovedit de atâtea ori că FC Botoşani este o forţă”

„Este un meci pe teren propriu, un meci la noi acasă, unde am dovedit de atâtea ori că FC Botoşani este o forţă. Ne aşteaptă un meci dificil, chiar dacă şi ei au câştigat în ultimele minute, acasă, cu o nou promovată.

E clar că aşteptările lor sunt mari pentru acest an, aşa cum de altfel sunt şi ale noastre.

Eu zic că va fi un meci plăcut, un meci în care se vor întâlni două echipe bune ale campionatului. Cine e mai pregătit la ora meciului, cred că va avea şanse mai mari de reuşită.

Meciurile cu echipele mari… Şi nu înţeleg de ce, dar mă pun în locul lor pentru că şi eu am fost jucător şi sunt anumite echipe cu care concentrarea, dorinţa ta este mult mai mare.

Joci cu o echipă de nivelul tău, e clar că lucrurile stau puţin diferit. Consider că trebuie să fii mai concentrat şi să îţi doreşti într-adevăr mult mai multe”, a declarat Marius Croitoru, potrivit orangesport.ro.

Daniel Pancu: „Sunt un antrenor care pregătește absolut toate jocurile la fel”

De cealaltă parte, tehnicianul Rapidului e precaut și tratează jocul foarte serios.

„Pregătim foarte bine și serios absolut toate jocurile. Sunt un antrenor care pregătește absolut toate jocurile la fel, indiferent că jucăm cu locul 1 sau cu ultimul loc.

Pentru istoria Rapidului e aproape imposibil să elimini astfel de accidente. Mi-aș dori, dar e aproape imposibil.

Motivarea jucătorilor vine în antrenament. Nu există niciun secret. Poți să fii cel mai mare motivator din lume și cel mai inspirat în alegerea filmulețelor sau a unor pasaje din cărți ori din filme.

Dacă jucătorii nu sunt antrenați și pregătiți pentru lucrul ăsta, poate doar o dată se întâmplă să iasă. Secretul este doar în antrenament”, a declarat Daniel Pancu, la conferință.

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