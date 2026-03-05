„Sunt frustrați” Bogdan Mara, după discuțiile referitoare la arbitraj: „Acuze mult prea mari” + Care e obiectivul CFR-ului

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, le-a răspuns celor care au acuzat gruparea din Gruia că a beneficiat de greșelile de arbitraj din ultimele etape.

La finalul meciului cu Farul, scor 2-1 în favoarea CFR-ului, „feroviarii” au fost acuzați că au beneficiat de anumite erori comise de arbitri.

Bogdan Mara, despre contestatarii CFR-ului : „Sunt frustrați!”

Oficialul clujenilor a vorbit despre comentariile la adresa clubului pe care îl reprezintă și și-a apărat echipa:

„Este normal să acuze clubul advers care ar fi putut primi lovitură de pedeapsă. Eu, repet, am fost convins din start şi am văzut imaginea că n-a fost penalty.

Am sunat şi eu, în momentul respectiv, experţi şi mi-au confirmat că nu a fost penalty şi nu e penalty, nu se dă, mai ales la ultima fază absolut deloc. S-au ţinut de tricou reciproc ambii jucători.

Iar la faza cu Matei Ilie, am înţeles că amândoi au jucat mingea, a lovit mingea. Exact ce a spus domnul Vassaras la analiză.

Acuze prea mari pentru un club, pentru noi mai ales, care chiar nu cred că în perioada asta a noastră suntem o echipă în măsură să spunem că emitem pretenţii la arbitraje şi că avem anumite parti-pris-uri în favoarea noastră.

Am fost o echipă care, până de curând n-a fost luată în seamă deloc. Sunt doar frustrări!”, a declarat Bogdan Mara, la Fanatik Superliga, citat de primasport.ro.

Bogdan Mara: „Asta ne dorim”

Oficialul „feroviarilor” a anunțat obiectivul CFR-ului din acest sezon: clasarea pe un loc de cupă europeană.

„Chiar suntem liniştiţi şi mulţumiţi de tot ce am realizat. Ce a realizat Pancu… să creeze acest spirit de echipă, acest grup unit pe care l-a creat el împreună cu jucătorii şi cu staff-ul şi prin munca pe teren.

Ne-am luptat de la egal la egal cu Craiova, echipă superioară în acest moment. Am terminat la egalitate în 90 de minute, mici detalii au făcut diferenţa.

Obiectivul ar fi o cupă europeană şi să luăm campionatul. Cel realist este o cupă europeană şi cel visător, cel mai frumos dintre toate, este să luăm campionatul.

Chiar dacă sunt alte echipe favorite şi au şi anumite puncte în faţă, toate echipele, chiar şi FC Argeş şi U Cluj, şi noi, putem să sperăm”, a mai spus Bogdan Mara.

FOTO. Imagini de la U Craiova - CFR Cluj 3-1

