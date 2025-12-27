„S-a pripit când a ales FCSB”  Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin”

Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB.

Denis Alibec a revenit în vară la gruparea roș-albastră, însă nu a dat randamentul așteptat de oficialii campioanei.

Marius Niculae, despre Denis Alibec: „ S-a pripit să meargă la FCSB”

Niculae este de părere că Alibec s-a grăbit atunci când a luat decizia de a semna din nou cu FCSB.

Mai mult, fostul atacant al echipei naționale crede că Alibec ar trebui să facă o schimbare în cariera sa, pentru a-și putea reveni după această perioadă nefastă.

„Alibec era stilul meu, stângaci, masiv, jucător de execuție, ăsta era favoritul meu. Din nefericire s-a pripit când a ales FCSB pentru că a mai fost o dată acolo și nu i-a mers bine.

Din nefericire pentru el, lucrul ăsta s-a întâmplat și în acest sezon. Ar trebui să schimbe puțin, așa... pentru că el e un tip sufletist, chiar dacă nu pare, îl știu foarte bine.

Este un tip sufletist, pune foarte multe la suflet, ar trebui să se detașeze puțin de lucrurile astea”, a declarat Marius Niculae, potrivit as.ro.

3 goluri a produs Denis Alibec în 13 meciuri jucate în acest sezon pentru FCSB: a marcat o dată și a livrat 2 pase decisive

Cariera lui Denis Alibec

Internaționalul român a fost transferat de Inter Milano la 18 ani, în 2009, însă formația italiană l-a împrumutat la KV Mechelen doi ani mai târziu.

Fotbalistul a fost împrumutat, pe rând, la Viitorul (actuala Farul Constanța) și la Bologna.

În sezonul 2013-2014, Alibec a ajuns la Astra Giurgiu, alături de care a câștigat titlul în Liga 1 și a evoluat pentru prima oară în Europa League.

După perioada de succes de la Astra, s-a transferat la FCSB în sezonul 2016-2017, iar în 2018-2019 a revenit la clubul giurgiuvean.

Ulterior, a evoluat pentru Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Farul, apoi a petrecut un an la Muaither, a revenit la Farul și, în cele din urmă, a semnat din nou cu FCSB, club la care se află și în prezent.

