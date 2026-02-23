Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood

Publicat: 23.02.2026, ora 22:57
Actualizat: 23.02.2026, ora 22:57
  • Marius Șumudică (54 de ani) ar putea fi demis de Al Okhdood după ce a pierdut și cu Al Fateh, scor 1-2.

Șumudică nu reușește să își scoată echipa din criză în Arabia Saudită, ajunsă pe penultimul loc în campionat.

Șumudică poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood

Al Okhdood a ajuns la 9 meciuri consecutive fără victorie și e penultima în campionat, la 6 puncte distanță de ultimul loc care asigură menținerea în prima ligă.

N-au trecut nici două luni de când Șumudică a semnat cu Al Okhdood, dar aventura sa s-ar putea încheia deja.

Bilanțul tehnicianul român e mai mult decât dezamăgitor: o victorie, două egaluri și opt înfrângeri! A primit 25 de goluri și a marcat numai 10.

Rezultatele dezamăgitoare l-ar putea costa postul. Predecesorul său, portughezul Paulo Sergio, a fost demis după primele 12 etape, când acumulase tot numai 5 puncte.

Etapa viitoare, sâmbătă, urmează un meci crucial pentru Al Okhdood, deplasarea la Al Najma, ultima clasată.

