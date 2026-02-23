45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc

Ofri Arad a debutat pentru FCSB în victoria clară cu Metaloglobus, scor 4-1. Ultimul venit din linia mediană de la FCSB a fost utilizat timp de 45 de minute.

Arad a început partida la mijlocul terenului, lângă Florin Tănase, însă poziționarea sa a fost una prudentă, spre deosebire de decarul campioanei, cel cu rolul mai ofensiv.

În primele 20 de minute israelianul a fost jucătorul aflat cel mai aproape de linia de fund, având rolul clar de a destrăma tentativele oaspeților de a construi faze de atac și de a căuta spații în zona centrală.

După accidentarea lui Tănase sistemul s-a modificat, iar FCSB a trecut la un 4-1-4-1. În acest context, Arad a rămas singur la închidere, jucând în spatele lui Olaru și al lui Cisotti.

A fost o schimbare care i-a evidențiat inteligența pozițională: a coborât constant constant între fundașii centrali pentru a primi mingea și a încercat să găsească soluții de progresie.

Ofri Arad: gol anulat și moderat în efort

Arad a fost aproape să-și treacă numele pe lista marcatorilor, reușind să împingă mingea în plasă de la a doua bară, după o deviere cu capul pe spate a lui Bîrligea, însă golul a fost anulat ulterior de VAR pentru poziție de ofsaid.

De asemenea, a mai încercat un șut de la aproximativ 20 de metri, pe jos, care nu a prins însă spațiul porții.

Neaflat încă la capacitate maximă din punct de vedere fizic, Ofri Arad a evoluat o singură repriză, conform planului stabilit înaintea meciului. La pauză, el a fost înlocuit de Baba Alhassan.

VIDEO Declarațiile lui Ofri Arad după debut

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport