45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc +38 foto
Ofri Arad
Superliga

45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 22:27
  • Ofri Arad a debutat pentru FCSB în victoria clară cu Metaloglobus, scor 4-1. Ultimul venit din linia mediană de la FCSB a fost utilizat timp de 45 de minute.

Arad a început partida la mijlocul terenului, lângă Florin Tănase, însă poziționarea sa a fost una prudentă, spre deosebire de decarul campioanei, cel cu rolul mai ofensiv.

FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește și
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește mai mult
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta

În primele 20 de minute israelianul a fost jucătorul aflat cel mai aproape de linia de fund, având rolul clar de a destrăma tentativele oaspeților de a construi faze de atac și de a căuta spații în zona centrală.

După accidentarea lui Tănase sistemul s-a modificat, iar FCSB a trecut la un 4-1-4-1. În acest context, Arad a rămas singur la închidere, jucând în spatele lui Olaru și al lui Cisotti.

A fost o schimbare care i-a evidențiat inteligența pozițională: a coborât constant constant între fundașii centrali pentru a primi mingea și a încercat să găsească soluții de progresie.

FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Ofri Arad: gol anulat și moderat în efort

Arad a fost aproape să-și treacă numele pe lista marcatorilor, reușind să împingă mingea în plasă de la a doua bară, după o deviere cu capul pe spate a lui Bîrligea, însă golul a fost anulat ulterior de VAR pentru poziție de ofsaid.

De asemenea, a mai încercat un șut de la aproximativ 20 de metri, pe jos, care nu a prins însă spațiul porții.

Neaflat încă la capacitate maximă din punct de vedere fizic, Ofri Arad a evoluat o singură repriză, conform planului stabilit înaintea meciului. La pauză, el a fost înlocuit de Baba Alhassan.

VIDEO Declarațiile lui Ofri Arad după debut

Citește și

Probleme pentru Demetrescu  FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv
Superliga
21:48
Probleme pentru Demetrescu FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv
Citește mai mult
Probleme pentru Demetrescu  FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv
Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc
Superliga
21:02
Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc
Citește mai mult
Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
DEBUT liga 1 fcsb metaloglobus titular ofri arad
Știrile zilei din sport
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Superliga
23.02
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește mai mult
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Superliga
23.02
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Citește mai mult
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Superliga
23.02
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Citește mai mult
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Nationala
23.02
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Citește mai mult
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:00
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
22:57
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
22:00
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
23:15
„Va fi pe viață și pe moarte” Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Top stiri din sport
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Campionate
23.02
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din Premier League, într-o postare amuzantă
Citește mai mult
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Superliga
23.02
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Citește mai mult
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Campionate
23.02
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Citește mai mult
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Nationala
23.02
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Citește mai mult
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 57 rapid 49 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share