Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului

CS Dinamo a venit cu noi detalii în privința demolării vechii arene din Ștefan cel Mare.

Tribuna a doua a stadionului a fost demolată complet, iar acum firma care se ocupă de acest proces va trece la una dintre cele mai importante părți ale stadionului.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, odată cu un eveniment dedicat suporterilor, legendelor și altor nume importante din istoria clubului.

Tribuna a doua a vechiului stadion Dinamo a fost demolată complet

După ce în urmă cu două zile utilajele reușiseră demolarea a 50% din tribuna a doua a legendarului stadion, clubul a transmis azi că întreaga zonă a fost „rasă”.

Acum, pe listă se află o zonă și mai importantă pentru suflarea dinamovistă: Peluza Cătălin Hîldan.

„Tribuna II la pământ! Facem progrese în ceea ce privește demolarea stadionului. După 10 zile, tribuna II este demolată. Urmează o parte importantă din stadion - PCH!”, este mesajul transmis de CS Dinamo, pe pagina de Facebook.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

