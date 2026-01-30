- Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a calificat în finala Australian Open, după un meci incendiar contra fostului liderul mondial, Jannik Sinner.
- Veteranul sârb s-a impus în 5 seturi, la capătul unui meci care a durat 4 ore și 12 minute.
Novak Djokovic continuă să scrie istorie în ciuda vârstei, iar duminică poate fi un nou titlu de Grand Slam, după ce l-a eliminat în penultimul act pe Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.
Novak Djokovic s-a calificat în finala Australian Open
Plecat în mod clar din postura de outsider, Djokovic a luptat până în ultima clipă și s-a impus în fața fostului lider ATP.
După semifinala spectaculoasă dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, încheiată cu victoria spaniolului, cel de-al doilea meci a adus tot un tenis de mare calitate.
Djokovic s-a impus după 4 ore și 12 minute și a bifat finala cu numărul 145 a carierei și a 38-a finală într-un turneu de Grand Slam.
Înaintea partidei, sportivul sârb a primit o cotă pentru victorie cuprinsă între 8 și 9, din partea caselor de pariuri, în timp ce Sinner era văzut drept favorit cert, cu o cotă între 1.05 si 1.08.
Dintre cele 24 de trofee de Grand Slam, 10 dintre ele sunt cucerite la Australian Open.
Finala de Melbourne este programată duminică, 1 februarie, de la 10:30, ora României.