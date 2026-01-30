Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) s-a calificat în finala Australian Open, după un meci incendiar contra fostului liderul mondial, Jannik Sinner.

Veteranul sârb s-a impus în 5 seturi, la capătul unui meci care a durat 4 ore și 12 minute.

Novak Djokovic continuă să scrie istorie în ciuda vârstei, iar duminică poate fi un nou titlu de Grand Slam, după ce l-a eliminat în penultimul act pe Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Novak Djokovic s-a calificat în finala Australian Open

Plecat în mod clar din postura de outsider, Djokovic a luptat până în ultima clipă și s-a impus în fața fostului lider ATP.

După semifinala spectaculoasă dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, încheiată cu victoria spaniolului, cel de-al doilea meci a adus tot un tenis de mare calitate.

Djokovic s-a impus după 4 ore și 12 minute și a bifat finala cu numărul 145 a carierei și a 38-a finală într-un turneu de Grand Slam.

Înaintea partidei, sportivul sârb a primit o cotă pentru victorie cuprinsă între 8 și 9, din partea caselor de pariuri, în timp ce Sinner era văzut drept favorit cert, cu o cotă între 1.05 si 1.08.

24 de titluri de Grand Slam a câștigat Djokovic în carieră, record absolut, dintr-un total de 101 titluri la toate tipurile de turneu

Dintre cele 24 de trofee de Grand Slam, 10 dintre ele sunt cucerite la Australian Open.

Finala de Melbourne este programată duminică, 1 februarie, de la 10:30, ora României.

