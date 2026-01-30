Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori”

DINAMO - PETROLUL. Reprezentanții Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” au emis un comunicat pe rețelele de socializare înaintea partidei din etapa #24 a Ligii 1.

Dinamo - Petrolul se joacă în această seară, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Reprezentanții stadionului Arcul de Triumf i-au înțepat pe „câini” și au explicat că și-au luat toate măsurile ca gazonul să se prezinte în cele mai bune condiții, având în vedere că în urmă cu o săptămână acesta era acoperit de zăpadă, iar sistemele de degivrare nu au putut fi utilizate din motive financiare.

Responsabilii de la „Arc”, înțepături pentru Dinamo: „Clubul și-a asumat disputarea partidei în aceste condiții”

„În această seară, stadionul Arcul de Triumf găzduiește partida de fotbal dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești, în contextul în care Arena Națională nu a putut fi pusă la dispoziție pentru disputarea acestui meci.

Pentru sportul românesc, Arcul de Triumf nu a fost niciodată o soluție de avarie. A fost și rămâne o soluție funcțională, asumată și disponibilă, atunci când alții au spus «nu».

De-a lungul timpului, stadionul nostru a fost o casă deschisă – pentru fotbal, pentru rugby și pentru competiții interne și internaționale.

Reamintim că în luna noiembrie a anului trecut, pe acest gazon s-au disputat patru meciuri internaționale de rugby, în condiții apreciate de specialiști și de forurile de profil.

Decizia organizării meciului din această seară a fost luată în regim de urgență, după ce, vineri seară, am ajuns la un acord cu acționarii clubului Dinamo, aflați într-o situație reală de impas, fără alternativă de joc.

În urmă cu doar o săptămână, suprafața de joc era acoperită de un strat de aproximativ 25 cm de zăpadă.

Într-un interval extrem de limitat, echipele noastre au reușit să aducă gazonul într-o stare agreată de Liga Profesionistă de Fotbal, conform cerințelor unui stadion omologat UEFA .

Orice specialist în administrarea bazelor sportive cunoaște faptul că readucerea unei suprafețe de joc la parametri optimi necesită timp, resurse și predictibilitate bugetară. Acest termen nu a existat.

În lipsa acestora, efortul depus de echipele noastre, într-un interval de doar câteva zile, reflectă nu o obligație formală, ci o responsabilitate asumată față de competiție și sportivi, în condițiile în care finanțarea ANS nu acoperă integral cerințele tehnice ale unui stadion omologat UEFA.

Menționăm, cu deplină responsabilitate, că în sezonul rece 2025–2026, sistemele de degivrare nu au putut fi utilizate exclusiv din cauza limitărilor bugetare privind utilitățile, într-un context de subfinanțare cunoscut și comunicat instituțional.

Chiar și în aceste condiții de funcționare la limita subzistenței, Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf a ales să mențină stadionul deschis competiției și să ofere soluții acolo unde alții au invocat imposibilitatea.

Clubul Dinamo și-a asumat disputarea partidei în aceste condiții, așa cum și-a asumat anterior decizia de a juca pe Arena Națională cu un număr redus de spectatori, deși Arcul de Triumf era, la acel moment, o opțiune perfect adaptată unui astfel de meci.

De fiecare dată când sportul românesc a avut nevoie de o soluție imediată, funcțională și conformă, Arcul de Triumf a fost prezent.

Nu conjunctural, ci constant. Nu selectiv, ci deschis tuturor. Acest rol, asumat în mod repetat, presupune însă un efort administrativ, tehnic și financiar care nu poate fi susținut la nesfârșit doar prin improvizație și bună-credință.

Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” nu promite imposibilul și nu acceptă să fie plasat într-o lumină incorectă. Oferim soluții reale, în condiții reale, cu responsabilități clare și asumate.

În această seară, dincolo de constrângeri și realități administrative, Arcul de Triumf își face din nou datoria față de sport. Pentru competiție, pentru suporteri și pentru ideea de normalitate.

Pe teren, cel mai bun să câștige”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

Dinamo a plecat cu scandal de pe „Arcul de Triumf”

În sezonul trecut, stadionul „Arcul de Triumf” a fost casa formației antrenate de Zeljko Kopic.

FC Dinamo a intrat în conflict cu șefii stadionului, la începutul acestui sezon când a acoperit reclamele sponsorului arenei în timpul meciului din etapa #2 a Ligii 1, contra celor de la FC Botoșani (0-0).

Modul în care a procedat FC Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din „Ștefan cel Mare”: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, nu mai puteți să acoperiți denumirea sponsorului stadionului.

Dinamo nu a acceptat și a ales să se mute pe Arena Națională, unde își dispută și în prezent meciurile de pe teren propriu.

Ultimul meci jucat de Dinamo pe „Arcul de Triumf” a fost cel cu CS Dinamo, din prima etapă a Cupei României, încheiat cu victoria elevilor lui Kopic, scor 2-0. Atunci FC Dinamo a fost oaspete.

VIDEO. Golul al doilea marcat de Raul Opruț în meciul cu Hermannstadt

