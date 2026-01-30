Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori” +42 foto
Suporteri Dinamo pe Arcul de Triumf/
Superliga

Înțepături pentru Dinamo Responsabilii de la „Arc”: „Așa cum și-au asumat și decizia de a juca pe Arenă cu un număr redus de spectatori”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 17:55
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 17:55
  • DINAMO - PETROLUL. Reprezentanții Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” au emis un comunicat pe rețelele de socializare înaintea partidei din etapa #24 a Ligii 1.
  • Dinamo - Petrolul se joacă în această seară, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Reprezentanții stadionului Arcul de Triumf i-au înțepat pe „câini” și au explicat că și-au luat toate măsurile ca gazonul să se prezinte în cele mai bune condiții, având în vedere că în urmă cu o săptămână acesta era acoperit de zăpadă, iar sistemele de degivrare nu au putut fi utilizate din motive financiare.

Responsabilii de la „Arc”, înțepături pentru Dinamo: „Clubul și-a asumat disputarea partidei în aceste condiții”

„În această seară, stadionul Arcul de Triumf găzduiește partida de fotbal dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești, în contextul în care Arena Națională nu a putut fi pusă la dispoziție pentru disputarea acestui meci.

Pentru sportul românesc, Arcul de Triumf nu a fost niciodată o soluție de avarie. A fost și rămâne o soluție funcțională, asumată și disponibilă, atunci când alții au spus «nu».

De-a lungul timpului, stadionul nostru a fost o casă deschisă – pentru fotbal, pentru rugby și pentru competiții interne și internaționale.

Reamintim că în luna noiembrie a anului trecut, pe acest gazon s-au disputat patru meciuri internaționale de rugby, în condiții apreciate de specialiști și de forurile de profil.

Decizia organizării meciului din această seară a fost luată în regim de urgență, după ce, vineri seară, am ajuns la un acord cu acționarii clubului Dinamo, aflați într-o situație reală de impas, fără alternativă de joc.

În urmă cu doar o săptămână, suprafața de joc era acoperită de un strat de aproximativ 25 cm de zăpadă.

Într-un interval extrem de limitat, echipele noastre au reușit să aducă gazonul într-o stare agreată de Liga Profesionistă de Fotbal, conform cerințelor unui stadion omologat UEFA.

Orice specialist în administrarea bazelor sportive cunoaște faptul că readucerea unei suprafețe de joc la parametri optimi necesită timp, resurse și predictibilitate bugetară. Acest termen nu a existat.

În lipsa acestora, efortul depus de echipele noastre, într-un interval de doar câteva zile, reflectă nu o obligație formală, ci o responsabilitate asumată față de competiție și sportivi, în condițiile în care finanțarea ANS nu acoperă integral cerințele tehnice ale unui stadion omologat UEFA.

Menționăm, cu deplină responsabilitate, că în sezonul rece 2025–2026, sistemele de degivrare nu au putut fi utilizate exclusiv din cauza limitărilor bugetare privind utilitățile, într-un context de subfinanțare cunoscut și comunicat instituțional.

Chiar și în aceste condiții de funcționare la limita subzistenței, Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf a ales să mențină stadionul deschis competiției și să ofere soluții acolo unde alții au invocat imposibilitatea.

Clubul Dinamo și-a asumat disputarea partidei în aceste condiții, așa cum și-a asumat anterior decizia de a juca pe Arena Națională cu un număr redus de spectatori, deși Arcul de Triumf era, la acel moment, o opțiune perfect adaptată unui astfel de meci.

De fiecare dată când sportul românesc a avut nevoie de o soluție imediată, funcțională și conformă, Arcul de Triumf a fost prezent.

Nu conjunctural, ci constant. Nu selectiv, ci deschis tuturor. Acest rol, asumat în mod repetat, presupune însă un efort administrativ, tehnic și financiar care nu poate fi susținut la nesfârșit doar prin improvizație și bună-credință.

Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” nu promite imposibilul și nu acceptă să fie plasat într-o lumină incorectă. Oferim soluții reale, în condiții reale, cu responsabilități clare și asumate.

În această seară, dincolo de constrângeri și realități administrative, Arcul de Triumf își face din nou datoria față de sport. Pentru competiție, pentru suporteri și pentru ideea de normalitate.

Pe teren, cel mai bun să câștige”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

Dinamo a plecat cu scandal de pe „Arcul de Triumf”

În sezonul trecut, stadionul „Arcul de Triumf” a fost casa formației antrenate de Zeljko Kopic.

FC Dinamo a intrat în conflict cu șefii stadionului, la începutul acestui sezon când a acoperit reclamele sponsorului arenei în timpul meciului din etapa #2 a Ligii 1, contra celor de la FC Botoșani (0-0).

Modul în care a procedat FC Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din „Ștefan cel Mare”: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, nu mai puteți să acoperiți denumirea sponsorului stadionului.

Dinamo nu a acceptat și a ales să se mute pe Arena Națională, unde își dispută și în prezent meciurile de pe teren propriu.

Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (42 imagini)

Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+42 Foto
labels.photo-gallery

Ultimul meci jucat de Dinamo pe „Arcul de Triumf” a fost cel cu CS Dinamo, din prima etapă a Cupei României, încheiat cu victoria elevilor lui Kopic, scor 2-0. Atunci FC Dinamo a fost oaspete.

VIDEO. Golul al doilea marcat de Raul Opruț în meciul cu Hermannstadt

Citește și

Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului
Superliga
17:06
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului
Citește mai mult
Demolare accelerată în Ștefan cel Mare VIDEO A fost „rasă” tribuna a doua: urmează o zonă importantă a stadionului
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră
Tenis
17:03
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră
Citește mai mult
Știm finala Australian Open Djokovic, din nou în ultimul act, la 38 de ani! A ajuns la un număr incredibil de finale jucate în carieră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
petrolul ploiesti dinamo stadionul arcul de triumf arena nationala superliga
Știrile zilei din sport
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Europa League
30.01
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Citește mai mult
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Handbal
30.01
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Citește mai mult
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Europa League
30.01
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Citește mai mult
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Liga Campionilor
30.01
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Citește mai mult
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:19
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
00:10
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
22:33
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
23:51
Reghecampf, victorie mare în Africa Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Top stiri din sport
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Europa League
30.01
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Citește mai mult
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Europa League
30.01
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Citește mai mult
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Superliga
30.01
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește mai mult
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Europa League
30.01
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Citește mai mult
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
31.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share