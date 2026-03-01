„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie”

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a cerut demiterea lui Kyros Vassaras (60 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), ca urmare a deciziilor de arbitraj de la Ovidiu.

După victoria obținută de CFR, FCSB mai are o singură șansă de a ajunge în play-off-ul Ligii 1: trebuie să o depășească pe FC Argeș. Calculele, aici.

S-a lăsat cu scandal după meciul de la Ovidiu. Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

Gigi Becali s-a arătat și el indignat de cele întâmplate. Patronul celor de la FCSB spune că s-a săturat de greșelile de arbitraj și a cerut demiterea lui Kyros Vassaras, șeful CCA.

„Eu dacă fac nu știu ce merg la pușcărie, condamnat. Bă, dar Vassaras ăsta... Nimeni nu-l dă afară pe el?

Am auzit eu că e rudă el cu nu știu cine de la FIFA, dar noi facem fotbal cu milioane de euro ca să-l propulseze Vassaras pe Burleanu la FIFA sau la UEFA?”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

Gigi Becali, după Farul - CFR Cluj: „Ne gândim să nu mai jucăm meciurile”

Într-o intervenție la Digi Sport, Becali a afirmat că se gândește ca FCSB să nu se mai prezinte la meciurile cu UTA Arad și Universitatea Cluj, sub formă de protest față de deciziile de arbitraj din partida de la Ovidiu.

„Cum a spus Zicu, ei sunt victime colaterale, din cauza situației. Noi suntem victima principală aici. L-am auzit pe Gică Popescu.

L-am sunat pe Argăseală, nu mi-a răspuns și vreau să știu care sunt consecințele. Să vedem mâine ce se întâmplă că mai avem o șansă (n.r. ca FC Argeș să nu câștige cu Dinamo). Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile.

Dacă e 0-3, 0-3, asta e, șase puncte și gata. Să vedem dacă sunt și alte consecințe. Dacă sunt numai astea... Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.

Ce să vezi mai mult decât că-l răsucește (n.r. Huja pe Doicaru)? Îl trage de tricou de-l răsucește. Nu putea jucătorul ăsta să se răsucească în aer, că nu e gimnast, îl răsucește în aer, îi duce tricoul la spate”, a declarat Becali, conform sursei citate.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69:

