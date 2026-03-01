„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie” +13 foto
Kyros Vassaras
„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 09:44
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 09:45
  • FARUL - CFR CLUJ 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a cerut demiterea lui Kyros Vassaras (60 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), ca urmare a deciziilor de arbitraj de la Ovidiu.

După victoria obținută de CFR, FCSB mai are o singură șansă de a ajunge în play-off-ul Ligii 1: trebuie să o depășească pe FC Argeș. Calculele, aici.

„Sper să-l suspende 20-30 de etape!" Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil"
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!" Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil"
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!" Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil"

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Gigi Becali a cerut concedierea lui Kyros Vassaras

S-a lăsat cu scandal după meciul de la Ovidiu. Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

Gigi Becali s-a arătat și el indignat de cele întâmplate. Patronul celor de la FCSB spune că s-a săturat de greșelile de arbitraj și a cerut demiterea lui Kyros Vassaras, șeful CCA.

„Eu dacă fac nu știu ce merg la pușcărie, condamnat. Bă, dar Vassaras ăsta... Nimeni nu-l dă afară pe el?

Am auzit eu că e rudă el cu nu știu cine de la FIFA, dar noi facem fotbal cu milioane de euro ca să-l propulseze Vassaras pe Burleanu la FIFA sau la UEFA?”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri
+13 Foto
Gigi Becali, după Farul - CFR Cluj: „Ne gândim să nu mai jucăm meciurile”

Într-o intervenție la Digi Sport, Becali a afirmat că se gândește ca FCSB să nu se mai prezinte la meciurile cu UTA Arad și Universitatea Cluj, sub formă de protest față de deciziile de arbitraj din partida de la Ovidiu.

„Cum a spus Zicu, ei sunt victime colaterale, din cauza situației. Noi suntem victima principală aici. L-am auzit pe Gică Popescu.

L-am sunat pe Argăseală, nu mi-a răspuns și vreau să știu care sunt consecințele. Să vedem mâine ce se întâmplă că mai avem o șansă (n.r. ca FC Argeș să nu câștige cu Dinamo). Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile.

Dacă e 0-3, 0-3, asta e, șase puncte și gata. Să vedem dacă sunt și alte consecințe. Dacă sunt numai astea... Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.

Ce să vezi mai mult decât că-l răsucește (n.r. Huja pe Doicaru)? Îl trage de tricou de-l răsucește. Nu putea jucătorul ăsta să se răsucească în aer, că nu e gimnast, îl răsucește în aer, îi duce tricoul la spate”, a declarat Becali, conform sursei citate.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69:

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg
Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69
+5 Foto
„Nu ne mai prezentăm" Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele" + Ce spune regulamentul
Superliga
23:40
„Nu ne mai prezentăm" Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele" + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm" Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele" + Ce spune regulamentul
„Asta mi-a spus arbitrul" Alexandru Ișfan, revoltat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Altă explicație nu a dat"
Superliga
23:12
„Asta mi-a spus arbitrul" Alexandru Ișfan, revoltat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Altă explicație nu a dat"
„Asta mi-a spus arbitrul" Alexandru Ișfan, revoltat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Altă explicație nu a dat"

farul constanta CFR Cluj gigi becali CCA SCANDAL Kyros Vassaras
„Îl vreau pe Rădoi!" Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!"
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!" Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!"
„Îl vreau pe Rădoi!" Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!"
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România"
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România"
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România"
„Gata, azi e ultima zi!" Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta"
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!" Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta"
„Gata, azi e ultima zi!" Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta"
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!"
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!"
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!"
