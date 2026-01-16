Șumudică, eșec la scor  Echipa antrenorului român, demolată de o formație de mijlocul clasamentului: „Au avut o zi de odihnă în plus”
Marius Șumudică FOTO: X Al-Okhdood
Stranieri

Șumudică, eșec la scor Echipa antrenorului român, demolată de o formație de mijlocul clasamentului: „Au avut o zi de odihnă în plus”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 20:28
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 20:40
  • Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut duelul cu Al-Khaleej, scor 1-4, în etapa #16 a primei ligi din Arabia Saudită.

Prezentat în urmă cu nouă zile la formația arabă, Marius Șumudică are ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare.

Dacă își va îndeplini obiectivul, contractul antrenorului român va fi prelungit automat pentru încă un sezon.

„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!”
Citește și
„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!”
Citește mai mult
„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!”

Echipa lui Marius Șumudică, înfrângere la scor

Al-Okhdood a fost condusă încă din prima repriză de formația aflată pe locul 7 în campionatul saudit, după golul marcat de Joshua King, în minutul 37 al partidei.

Dezastrul pentru trupa lui Șumudică a început abia în repriza secundă, atunci când Al-Okhdood a primit trei goluri și a fost subordonată de Al-Khaleej.

În minutul 50, Georgios Masouras a dublat avantajul gazdelor, după o pasă primită de la Pedro Rebocho. La scurt timp, Șumudică a efectuat nu mai puțin de trei schimbări, cu speranța că va salva măcar un punct din acest meci.

Speranțele lui Șumudică au fost reduse în totalitate în minutul 77, atunci când Konstantinos Fortounis a dus scorul la 3-0. Peste alte 3 minute, Masouras a reușit „dubla” și a majorat diferența la 4 goluri.

Al-Okhdood a marcat golul de onoare în prelungirile partidei, stabilind scorul final, 1-4.

8 puncte
a acumulat Al-Okhdood, în 15 meciuri disputate

Ca urmare a acestui rezultat, Al-Okhdood rămâne pe locul #17, poziție retrogradabilă, la două puncte distanță de Damac, prima formație clasată deasupra liniei roșii.

Pentru Al-Okhdood urmează duelul cu Al-Riyadh, echipa de pe locul #16. Partida este programată pe 21 ianuarie, de la ora 17:30.

Șumudică după meci: „Există diferențe de natură tehnică între jucători”

„Un rezultat dur, Al Khaleej a avut mai mult timp de odihnă înainte de meci, o zi în plus, iar asta a contat și s-a văzut în energia jucătorilor de pe teren.

În prima parte, am fost mai activi noi, dar după, diferența fizică și tehnică s-a văzut și asta i-a ajutat pe cei de la Al Khaleej să câștige cu acest rezultat.

Am venit aici acum aproximativ 9 zile, am început cu o victorie și astăzi am pierdut, trebuie să continuăm să muncim.

Cât despre diferențele de natură tehnică dintre jucători, ele există, iar din această cauză avem nevoie de întăriri în perioada de mercato pentru a putea ține pasul cu celelalte echipe”, a declarat Marius Șumudică după partidă, conform as.ro.

Citește și

„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Superliga
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Citește mai mult
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Arabia Saudita Marius Sumudica infrangere al khaleej al okhdood
Știrile zilei din sport
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Superliga
16.01
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Citește mai mult
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Superliga
16.01
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Citește mai mult
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Superliga
16.01
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Superliga
16.01
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Citește mai mult
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share