Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut duelul cu Al-Khaleej, scor 1-4, în etapa #16 a primei ligi din Arabia Saudită.

Prezentat în urmă cu nouă zile la formația arabă, Marius Șumudică are ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare.

Dacă își va îndeplini obiectivul, contractul antrenorului român va fi prelungit automat pentru încă un sezon.

Echipa lui Marius Șumudică, înfrângere la scor

Al-Okhdood a fost condusă încă din prima repriză de formația aflată pe locul 7 în campionatul saudit, după golul marcat de Joshua King, în minutul 37 al partidei.

Dezastrul pentru trupa lui Șumudică a început abia în repriza secundă, atunci când Al-Okhdood a primit trei goluri și a fost subordonată de Al-Khaleej.

În minutul 50, Georgios Masouras a dublat avantajul gazdelor, după o pasă primită de la Pedro Rebocho. La scurt timp, Șumudică a efectuat nu mai puțin de trei schimbări, cu speranța că va salva măcar un punct din acest meci.

Speranțele lui Șumudică au fost reduse în totalitate în minutul 77, atunci când Konstantinos Fortounis a dus scorul la 3-0. Peste alte 3 minute, Masouras a reușit „dubla” și a majorat diferența la 4 goluri.

Al-Okhdood a marcat golul de onoare în prelungirile partidei, stabilind scorul final, 1-4.

8 puncte a acumulat Al-Okhdood, în 15 meciuri disputate

Ca urmare a acestui rezultat, Al-Okhdood rămâne pe locul #17, poziție retrogradabilă, la două puncte distanță de Damac, prima formație clasată deasupra liniei roșii.

Pentru Al-Okhdood urmează duelul cu Al-Riyadh, echipa de pe locul #16. Partida este programată pe 21 ianuarie, de la ora 17:30.

Șumudică după meci: „Există diferențe de natură tehnică între jucători”

„Un rezultat dur, Al Khaleej a avut mai mult timp de odihnă înainte de meci, o zi în plus, iar asta a contat și s-a văzut în energia jucătorilor de pe teren.

În prima parte, am fost mai activi noi, dar după, diferența fizică și tehnică s-a văzut și asta i-a ajutat pe cei de la Al Khaleej să câștige cu acest rezultat.

Am venit aici acum aproximativ 9 zile, am început cu o victorie și astăzi am pierdut, trebuie să continuăm să muncim.

Cât despre diferențele de natură tehnică dintre jucători, ele există, iar din această cauză avem nevoie de întăriri în perioada de mercato pentru a putea ține pasul cu celelalte echipe”, a declarat Marius Șumudică după partidă, conform as.ro.

