„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de administrație al FCSB, a anunțat că fundașul central Andre Duarte (28 de ani) va avea drept de joc pentru campioana României începând de luni.

După ce maghiarii de la Ujpest au refuzat să emită cartea verde pentru ca jucătorul să poată fi înregistrat, FIFA a intervenit și i-a somat pe maghiari să acorde certificatul internațional de transfer.

Andre Duarte va fi înregistrat luni la FCSB

Înaintea partidei cu FC Argeș, conducătorul campioanei a declarat că Duarte va avea drept de joc pentru FCSB începând cu ziua de luni, ca urmare a intervenției FIFA.

„În primul rând, prima zi în care noi puteam solicita obținerea certificatului internațional de transfer era 13 ianuarie. Pe 12 dimineața am făcut solicitarea, iar pe 14, după-amiaza, în urma materialului prezentat de Ujpest, federația maghiară a refuzat să emită cartea verde.

Ne-am adresat imediat la FIFA, Federația Română de Fotbal ne-a fost de real ajutor și le mulțumim, iar astăzi, cu două ore și jumătate înainte de meci, FIFA a obligat federația maghiară să elibereze cartea verde, dar probabil că la acea oră nu lucra nimeni la Budapesta.

În situația în care luni, federația maghiară nu va elibera cartea verde, noi putem să-l legitimăm fără carte verde. Deci, de luni va avea drept de joc”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO. Andre Duarte, în tricoul FCSB

