„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a exclus transferul lui Octavian Popescu (23 de ani) la CFR Cluj.

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Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Ulterior, Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

Mihai Stoica exclude transferul lui Octavian Popescu la CFR Cluj: „În niciun caz!”

După ce Gigi Becali a anunțat că este gata să-l cedeze pe Popescu la CFR Cluj, Mihai Stoica a transmis că o astfel de mutare nu se va produce.

Oficialul de la FCSB a vorbit și despre problemele cu care se confruntă fotbalistul.

„Nu, în niciun caz la CFR Cluj. Mai este o variantă și de la Levadiakos (n.r. echipa lui Charalambous și Pintilii), de împrumut, dar nici aia nu e de luat în seamă.

Situația lui e că nu e într-o stare foarte bună. E nervos. Trebuie să se reseteze, pentru că, dacă e să luăm un jucător de la noi care să se apropie de suma calităților lui, nu găsim.

Dar trebuie să fie dublate de o consistență în exprimarea lui la partidele oficiale și trebuie să-și pună ordine în viață.

Când el va da tot fotbalului, îi va da și fotbalul înapoi. La el, perioada asta de adolescență se prelungește. Am întâlnit în viață mulți adolescenți întârziați” , a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezervă. Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

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