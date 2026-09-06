Tavi Popescu pleacă de la FCSB? Becali anunță că vrea să se despartă de jucător. Va juca la o mare rivală: „Mâine îl dau”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că vrea să îl cedeze pe Octavian Popescu (23 de ani) la o rivală din Superliga.

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Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Ulterior, Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și la derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

Gigi Becali renunță la Octavian Popescu: „Mâine i-l dau și gata!”

FCSB a efectuat trei mutări importante pe piața transferurilor în această vară: Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar.

În acest condiții, patronul Gigi Becali pare dispus să renunțe la un jucător care a avut un început promițător de campionat. Este vorba de Octavian Popescu.

Marius Șumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că și-ar dori să-l aibă pe Popescu la formația din Gruia.

„Tavi Popescu era într-o revenire extraordinară la început de sezon. Eu l-am văzut la meciul cu mine (n.r. CFR - FCSB, 1-0) și a avut cifre, a avut reușite pe începutul de campionat, dar nu știu ce s-a întâmplat.

M-am bucurat când l-a scos, sincer. Nu știu ce s-a întâmplat cu acest băiat.

Eu mâine l-aș lua. Le fac o propunere să mi-l dea mie împrumut până la vară și o să vedem cum se întoarce apoi Tavi Popescu!”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Ulterior, Gigi Becali a fost întrebat dacă îl cedează sub formă de împrumut pe Popescu la CFR Cluj:

„Da, mă, îl dau! Îl dau și gata. Mâine îl dau și gata”, a precizat patronul FCSB.

Deci Tavi Popescu a avut o gripă foarte severă, el săracul a avut probleme și acum îl tratează, se vindecă, nu știu ce îi mai face doctorul echipei. Gigi Becali, patron FCSB

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezervă. Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

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