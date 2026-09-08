Zicu s-a autopropus la FCSB! Dezvăluiri din discuția cu Becali: „Știi care sunt condițiile”. Reacția antrenorului +51 foto
Ianis Zicu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Zicu s-a autopropus la FCSB! Dezvăluiri din discuția cu Becali: „Știi care sunt condițiile”. Reacția antrenorului

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 09:49
  • Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul echipei Metaloglobus, a fost cel care a făcut primul pas în direcția unei eventuale veniri la FCSB.
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Startul de sezon a fost unul dezastruos pentru echipa roș-albastră. FCSB a ratat calificarea în Conference League, iar în Superliga ocupă doar locul 6, în urma unei serii de trei înfrângeri consecutive.

În aceste condiții, zilele lui Marius Baciu la echipă sunt numărate, însă patronul Gigi Becali n-a reușit încă să găsească o alternativă.

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Ianis Zicu a inițiat discuțiile privind venirea la FCSB

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Ianis Zicu a fost, de fapt, cel care i-a transmis lui Gigi Becali că ar fi interesat să preia banca tehnică a FCSB, înainte ca numele său să apară în discuțiile publice privind înlocuirea lui Marius Baciu.

Patronul a vrut să se asigure că tehnicianul cunoaște modul în care se lucrează la club și l-a întrebat dacă știe condițiile pe care trebuie să le accepte.

Răspunsul lui Zicu a fost unul fără echivoc: da, este de acord.

Ulterior, Gigi Becali a confirmat că Ianis Zicu s-a numărat printre variantele luate în calcul pentru banca tehnică. Mutarea nu s-a mai concretizat însă, iar unul dintre motivele invocate a fost opoziția galeriei.

În 2025, Ianis Zicu a reușit s-o promoveze în premieră pe Metaloglobus în Liga 1. Apoi, tehnicianul a trecut imediat la Farul, însă a ratat calificarea în play-off și a demisionat în aprilie. A revenit la Metaloglobus în această vară.

Mihai Stoica i-a răspuns lui Zicu: „Dacă discutăm de ipocrizie...”

După ce varianta FCSB a căzut, Zicu a publicat un mesaj amplu în care l-a criticat pe Mihai Stoica.

Zicu l-a acuzat pe Stoica de ipocrizie și a amintit că acesta spusese în trecut că mai degrabă ar sta „într-o cutie de carton” decât să mai lucreze cu Gigi Becali, pentru ca ulterior să revină la FCSB.

În mesajul publicat luni, el a insistat că oamenii își pot schimba opiniile și că nu consideră normal să rămână „prizonierul” unei declarații făcute în trecut.

Ce am făcut eu? Că nu știu ce am făcut. Am spus că a dat declarația asta, nu am comentat-o în niciun fel, nu l-am atacat cu nimic. Aia cu cutia de carton era duelul meu al declarațiilor de atunci (n.r. - cu Gigi Becali) și nu știam ce să mai spunem despre celălalt. Mă gândeam că asta o să îl doară foarte tare. Mihai Stoica, manager FCSB

Oficialul FCSB a continuat apoi cu o replică în care a vorbit despre „ipocrizie”, fără să spună direct că se referă la Zicu.

„Dacă discutăm de ipocrizie, ipocrizie este când rogi un prieten, amic, apropiat, să te ajute să îți negociezi un contract și să declare că te vrea la echipa lui.”

Întrebat dacă Zicu ar fi rugat pe cineva să-l ajute să ajungă la FCSB, Stoica nu a confirmat.

Stai puțin, eu am niște mesaje păstrate, cum au unii colecții de timbre, de monede, eu am de mesaje. Sunt un fel de CNSAS (n.r. - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității) al fotbalului”, a mai transmis oficialul FCSB.

Apoi a precizat: „Nu știu, zic în general”.

Stoica spune că Becali chiar voia să-l numească pe Zicu

Mihai Stoica a mai dezvăluit că Gigi Becali ar fi fost hotărât să meargă mai departe cu varianta Ianis Zicu și că patronul s-a supărat după ce subiectul declarației despre „incompatibilitate” a fost readus în discuție.

„Eu, dacă e să regret că am spus chestia asta, o fac pentru că Gigi s-a supărat. Gigi a considerat afront chestia asta, pentru că el voia să îl pună și mai departe...”

Întrebat dacă Becali chiar intenționa să-l numească antrenor, Stoica a răspuns: „Absolut”.

Nu știu cum a ajuns Gigi să vorbească cu Zicu. Nu cred că ar trebui să fac anchetă. Mihai Stoica, manager FCSB

Mihai Stoica: „Nu contează neapărat trecutul”

Stoica a încercat să se delimiteze și de ideea că Zicu nu ar fi fost potrivit pentru FCSB din cauza trecutului său dinamovist.

„Și eu sunt de părere că nu contează neapărat trecutul. Dacă ajungea Claudiu Niculescu să vină antrenor la noi, nu aveam nicio problemă cu asta. Nu știu dacă aveau suporterii, nu am idee, normal că trebuie consultați”, a mai spus aceasta.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

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