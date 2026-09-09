Ofertă pentru Tavi Popescu  Ultimele detalii despre situația fotbalistului de la FCSB: „Împrumut pe un an”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit ce ofertă a primit clubul pentru Octavian Popescu (23 de ani).

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Inițial Gigi Becali a anunțat că este gata să-l cedeze pe Popescu la CFR Cluj, dar Mihai Stoica a transmis că o astfel de mutare nu se va produce.

Acum, oficialul a precizat că Tavi Popescu a fost dorit de o echipă unde FCSB a împrumutat deja un jucător în acest sezon.

Levadiakos, ofertă pentru Tavi Popescu: „Împrumut un an”

Mihai Stoica a dezvăluit că Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, a vrut să-l împrumute pe Popescu timp de un sezon.

„Pe Târnovanu l-au vândut peste tot. Nu a fost niciodată o ofertă concretă pentru el. Singura ofertă pe care am avut-o acum a fost pentru Octavian Popescu împrumut la Levadiakos un an pe 10.000 de euro.

Mă rog, împrumut, ei nu au voie să facă asta. Nu au voie să ia mai mult de 5 jucători împrumut. E logic să fie așa și atunci cumpără ca să cumperi înapoi tu după.

Octavian Popescu este un jucător format de club, nu ocupă locul nimănui. Este complicat să dai jucătorii formați de club”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de fanatik.ro.

600.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt

La formația din Grecia evoluează și foștii jucători de la FCSB, Alexandru Pantea și Adrian Șut. Fundașul dreapta este împrumutat la Levadiakos până la finalul acestui sezon.

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Ulterior, Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

Situația lui e că nu e într-o stare foarte bună. E nervos. Trebuie să se reseteze, pentru că, dacă e să luăm un jucător de la noi care să se apropie de suma calităților lui, nu găsim. Mihai Stoica, despre Tavi Popescu, în urmă cu 3 zile

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve. Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

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