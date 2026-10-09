Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a contrazis în declarații după înfrângerea cu rivala U Cluj, scor 1-3, în restanța din etapa #4 a Superligii.

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Șumudică a fost instalat pe banca „feroviarilor” în luna august, începând astfel al doilea său mandat la CFR Cluj, după ce l-a înlocuit pe portughezul Antonio Folha.

Debutul său nu a fost unul de bun augur. Ardelenii au fost învinși de Corvinul, scor 0-3. La finalul partidei, tehnicianul declara:

„Știam unde am venit, mi-am asumat unde am venit, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci, echipa asta trebuie pregătită”.

Marius Șumudică și-a contrazis propria declarație, după CFR Cluj - U Cluj 1-3 : „Nu răspund pentru nimic”

După înfrângerea cu marea rivală din oraș lui Marius Șumudică i s-a adus aminte de afirmațiile făcute în august și a avut un mesaj ferm.

„Eu nu răspund pentru nimic. Eu răspund pentru pregătirea jucătorilor. Eu am spus că din octombrie voi răspunde pentru pregătirea fizică a jucătorilor și cred că jucătorii au arătat bine fizic.

Nu pot să transform jucătorii peste noapte. Îi respect, sunt jucătorii mei, dar asta este diferența dintre valoarea jucătorilor mei și valoarea jucătorilor lui U Cluj.

Anul ăsta este un an de tranziție, va trebui să ne luptăm să ne salvăm de la retrogradare, pentru că ăsta este obiectivul”, a declarat Șumudică.

În acest moment, CFR Cluj ocupă locul 8, cu 13 puncte, după 10 etape. Pentru ardeleni urmează duelul de la Mioveni, cu FC Argeș, programat luni, de la ora 12:00.

FOTO. CFR Cluj - U Cluj 1-3

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