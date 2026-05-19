„Intrare de cartonaș roșu!” FOTO. Controversa care ar putea decide titlul în Premier League. Experții critică decizia luată în favoarea lui Arsenal

Mark Halsey (64 de ani), fost arbitru englez, susține că Kai Havertz (26 de ani), atacantul celor de la Arsenal, ar fi trebuit eliminat în victoria cu Burnley, 1-0.

În minutul 67 al partidei, Havertz s-a lansat într-un atac imprudent din spate asupra lui Lesley Ugochuwku.

Germanul s-a dus direct cu talpa pe gamba adversarului său, însă „centralul” Paul Tierney i-a acordat acestuia doar cartonașul galben.

Mark Halsey: „O intrare ca asta trebuie sancționată cu cartonaș roșu”

Faza a fost verificată și în camera VAR, dar James Bell a decis să nu-l cheme pe „central” la monitor pentru a revedea momentul.

Mark Halsey, arbitru în Premier League în perioada 1999-2013, susține că Havertz ar fi trebuit să fie eliminat.

„Am asistat la un alt moment controversat pe Emirates, în meciul Arsenal – Burnley, când Kai Havertz a intrat în contact cu jucătorul nr. 8 al echipei Burnley, Ugochukwu, în repriza a doua.

Dacă ne uităm la Legea 12 privind faulturile și comportamentul necorespunzător, o intrare neglijentă se sancționează cu o lovitură liberă, nimic mai mult.

O intrare imprudentă se sancționează cu o lovitură liberă și un cartonaș galben. Iar o intrare care pune în pericol siguranța jucătorului prin forță excesivă se sancționează cu un cartonaș roșu.

Paul Tierney a considerat această intervenție a lui Havertz asupra jucătorului de la Burnley ca fiind imprudentă și i-a acordat acestuia un cartonaș galben.

Acum, când te uiți la acel duel, este o intrare neregulamentară. Se aruncă înainte, îl lovește pe jucătorul lui Burnley pe partea din spate a gambei, sus, aproape de genunchi.

O intervenție cu unul sau ambele picioare din față, din lateral sau din spate, care pune în pericol siguranța jucătorului, trebuie sancționată cu cartonaș roșu.

Am fost foarte surprins că VAR nu i-a recomandat lui Paul Tierney să revadă faza, deoarece, în opinia mea, aceasta îndeplinea criteriile prevăzute la articolul 12 din regulament, referitor la comportament necorespunzător.

Și am văzut în multe ocazii în acest sezon jucători care au fost eliminați pentru astfel de faulturi.

Așadar, trebuie să se întâmple ceva în privința consecvenței arbitrilor în ceea ce privește faulturile, hențurile și incidentele care duc la penalty în careu.

Sperăm că vor lucra la acest aspect în timpul verii”, a declarat Mark Halsey, citat de thesun.co.uk.

Arsenal, pas uriaș spre primul titlu după 22 de ani

Înainte de a fi protagonistul fazei controversate, Kai Havertz a marcat singurul gol al întâlnirii de pe Emirates în minutul 36 și a dus-o pe Arsenal cu un pas mai aproape de primul titlu din Premier League din 2004 încoace.

„Tunarii” s-au distanțat la cinci puncte de Manchester City și ar putea deveni campioni în această etapă dacă trupa lui Guardiola nu învinge pe terenul celor de la Bournemouth. Meciul va începe la 21:30 și va fi transmis în direct pe platforma de streaming VOYO.

