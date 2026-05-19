Antrenorul revelației, la un pas de FCSB De ce a picat mutarea pe ultima sută de metri: „A fost la mine acasă” » Reacția tehnicianului, după ce a fost „deconspirat” de Becali

Marius Baciu (51 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB, însă Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că roș-albaștrii ar fi putut avea un alt tehnician.

Patronul campioanei susține că a fost la un pas să bată palma cu Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș.

Până să ajungă la varianta Marius Baciu, Gigi Becali l-a vrut la echipă pe Bogdan Andone, cel care a reușit să o califice pe FC Argeș în play-off și în semifinalele Cupei României, din postura de nou-promovată.

Gigi Becali l-a vrut pe Bogdan Andone la FCSB

Omul de afaceri a declarat că tehnicianul piteștenilor a fost la el acasă pentru a negocia revenirea pe banca roș-albaștrilor.

Mutarea a picat după intervenția lui Dani Coman, președintele grupării din Trivale, care nu și-a dat acordul.

„Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone. A fost la mine acasă, am discutat cu el ieri sau alaltăieri, cred că ieri (n.red. - duminică).

Am vorbit cu el, a zis că singurul lucru este Dani Coman, că nu vine dacă nu îi dă drumul. Am spus că nu e problemă, găsim soluție, conform regulamentului, dăm bani, plătim restul salariului.

Bogdan Andone/ Foto: sportpictures.eu

A spus că vrea să plece numai cu acordul lui Dani. A vorbit cu Dani, nu i-a dat acordul. Să fii sănătos și cu asta basta. A zis: «Mă duc să mă întâlnesc cu Dani la ora 19. Dacă zice da, am venit, dacă nu, nu vin fără acordul lui.

Cum m-am dus și m-a primit, așa și plec. Am zis atunci că vin pe doi ani, îmi țin cuvântul».

Vrei să știi cum am ajuns la Bogdan Andone? Cum i-am spus și lui: «Bă, știi de ce te vreau eu»?

Ai văzut cum pupă și Iordănescu icoanele. Se vede smerenia lui când le pupă. Îmi place cum te rogi, de aia vreau să te iau, nu că ești tu mare antrenor». I-am zis lui Andone: «Vezi la Argeș, că poți și să retrogradezi»”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Ulterior, tehnicianul lui FC Argeș a fost întrebat despre întâlnirea cu finanțatorul FCSB.

„Așa a spus domnul Becali? Hm, nu mă așteptam! Nu am fost pe ascuns acolo, dar chiar nu are sens să discutăm despre așa ceva! A fost o întâlnire care a avut loc din bun-simț. Atât!”, a declarat Bogdan Andone pentru digisport.ro.

În acest sezon cu Bogdan Andone la cârmă, FC Argeș a învins-o de două ori pe FCSB: 2-0, în tur, respectiv 1-0, în returul sezonului regulat.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

Bogdan Andone a antrenat-o pe FCSB în 2019

În sezonul 2018/19, Bogdan Andone a fost secundul lui Mihai Teja la FCSB.

Ulterior, a preluat funcția de antrenor principal și i-a condus pe roș-albaștri în perioada 1 iulie – 2 august 2019, interval în care a bifat doar șapte meciuri înainte de a-și da demisia, din cauza imixtiunilor patronului.

„Eu o văd ca demnitate, omul are bun simț și a plecat omul. Îmi pare rău de el, că e om de calitate, dar era pălăria prea mare pentru el, n-ai ce să faci”, declara Becali la acea vreme.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport